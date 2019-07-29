В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.

с чего всё началось

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денежных средств, пишут «Известия».

В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег

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