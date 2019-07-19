В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.

с чего всё началось

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Происшествия Врачи Навального заявили о его возможном отравлении Навального навестили его личный врач, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, и терапевт-кардиолог Ярослав Ашихмин.

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.

Политика Помпео заявил, что Иран отказался его принять Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

Происшествия Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.

Кино Фильм «Король лев» вновь возглавил российский прокат в выходные Американский анимационный фильм "Король лев" (The Lion King) вновь возглавил российский кинопрокат, собрав 513,5 млн рублей за минувший уик-энд.

Наука Сделан важный шаг к созданию самообучающихся вычислительных систем Полученные результаты открывают возможности для создания автономных нейровычислительных систем с весьма низким потреблением энергии, в перспективе способных обучаться решению сложных когнитивных задач.

Общество Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Происшествия В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек Боевики группировки «Боко харам» (запрещена в России) совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии, в результате чего погибли 65 человек.

Происшествия Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.

Политика Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".

Футбол ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Авто Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером марки Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.

Шоу-бизнес Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Шоу-бизнес Марина Африкантова и Роман Капаклы показали, как проводят медовый месяц Молодые решили обойтись без пышного торжества. Сейчас Марина Африкантова и Роман Капаклы проводят медовый месяц в Париже.

Общество В США умерла «самая умная» в мире собака Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.

Технологии Россияне смогут записывать свой секс на видео для просмотра в старости Компания VR Bangers предложила людям записывать секс в формате виртуальной реальности. В настоящее время запускается программа.

Экономика «Росгеология» просится в арктическую разведку Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.

Происшествия СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области Следственный комитет задержал бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова.

Наука В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.

Культура Пробежка как искусство. Бегун рисует картины с помощью трекера Житель Сан-Франциско во время пробежек создает рисунки на картах с помощью фитнес-трекера.