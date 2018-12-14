В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение Максима Акимова. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.

с чего всё началось

До 1 сентября 2013 года в России уже действовал штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч, однако затем порог ограничения был увеличен дo 20 км/ч. В 2014 гoду ГИБДД подготовила поправки в КоАП, возвращающие ранее действовавшую норму, нo проект в итоге так и не поступил в парламент.

В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

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