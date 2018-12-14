Транспорт

В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
Известия
06:17

До 1 сентября 2013 года в России уже действовал штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч, однако затем порог ограничения был увеличен дo 20 км/ч. В 2014 гoду ГИБДД подготовила поправки в КоАП, возвращающие ранее действовавшую норму, нo проект в итоге так и не поступил в парламент.
Известия06:17
с чего всё началось

В Белом доме задумались о наказании за превышение лимита в 10 км/ч

В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение Максима Акимова. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.
Коммерсантъвчера в 12:11

Подробнее о событии

В Госдуме выступили против возвращения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

ТАСС06:32

Эксперт объяснил инициативу вернуть штрафы за превышение скорости на 10—20 км/ч

RT на русском06:46

В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Газета.Ru06:12

В правительстве предложили ужесточить наказание за нарушение ряда правил дорожного движения

Эхо Москвы06:11

Водителям ужесточат штрафы

Lenta.ru03:45

В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Коммерсантъ03:27

СМИ узнали о поручении МВД по штрафам за превышение на 10–20 км/ч

РБК01:26
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Транспорт

В Москве к 2022 году откроют 15 станций Большого кольца метро

Обновлено в 04:00
Транспорт

В метро Петербурга рассказали о графике работы в Новый год и Рождество

Метрополитен Петербурга сообщил о графике работы в новогоднюю ночь и на Рождество.
Обновлено в 06:54
Транспорт

В Петербурге хотят ввести бесплатную парковку по выходным

Обновлено в 06:38
Транспорт

В Госдуме предложили вносить изменения в ПДД каждый год с 1 января

На введенный ранее мораторий ГИБДД о внесении изменений в правила дорожного движения Госдума выступила с инициативой о корректировке ПДД 1 раз в год.
Обновлено в 03:05
Транспорт

40-летнюю дорогу в Чернолесском капитально отремонтировали

В селе Чернолесском Новоселицкого района за счёт краевой субсидии отремонтировали дорогу, которая была построена ещё в 1979 году.
Обновлено в 05:51
Транспорт

Девятибалльные пробки парализовали движение в Кемерове

На многих участках дорог в разных районах Кемерова затруднён проезд. Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, заторы оцениваются в 9 баллов.
Обновлено в 01:57
Транспорт

Станцию метро «Ховрино» закроют для пассажиров 15 и 16 декабря

Mossovetinfo.ru – Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии метрополитена будет закрыта для пассажиров 15 и 16 декабря, сообщает единый транспортный портал Москвы.
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт

В Северной Осетии с Транскама убрали более 30 тысяч кубометров снега

Расчищен участок трассы А-164, закрытый для движения из-за схода лавин и работ противолавинных служб 12 декабря.
Обновлено в 06:02
Транспорт

ГАТИ возбудило административное дело на «Ленэнерго»

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) возбудила административное дело на «Ленэнерго».
Обновлено в 06:38
Транспорт

На новогодних праздниках из Ростова в «Розу Хутор» запустят поезд

Обновлено в 03:43
Транспорт

Московские власти утвердили проект планировки ТПУ «Авиамоторная»

Столичное правительство утвердило проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная», соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:19
Транспорт

Из-за непогоды перекрыта федеральная трасса на Озинки

Федеральная дорога А-298 в Саратовской области закрыта для всех видов транспорта. С сегодняшнего дня движение по трассе А-298 запрещено.
Обновлено вчера в 22:31
Транспорт

В Чебоксарах открыли обновлённый Московский мост

Сегодня в Чебоксарах запустили движение по новому Московскому мосту. На открытие прибыл первый заместитель министра транспорта России.
Обновлено в 06:09
Транспорт

В Далматово идёт ремонт улично-дорожной сети

На выполнение работ был объявлен аукцион, и только после соблюдения всех требований закона приступили к ремонту.
Обновлено вчера в 06:49
Транспорт

Автоэксперт раскритиковал поправки к ПДД, которые дают привилегии велосипедистам

Автоэксперт Александр Холодов прокомментировал Пятому каналу поправки к правилам дорожного движения, которые начнут действовать с пятницы, 14 декабря.
Обновлено вчера в 23:09
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