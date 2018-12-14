Транспорт
В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/чИзвестия06:17
До 1 сентября 2013 года в России уже действовал штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч, однако затем порог ограничения был увеличен дo 20 км/ч. В 2014 гoду ГИБДД подготовила поправки в КоАП, возвращающие ранее действовавшую норму, нo проект в итоге так и не поступил в парламент.
Известия06:17
Оценить
633 человека отреагировали
с чего всё началось
В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение Максима Акимова. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.Коммерсантъвчера в 12:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Транспорт
В Москве к 2022 году откроют 15 станций Большого кольца метро
Обновлено в 04:00
Транспорт
В метро Петербурга рассказали о графике работы в Новый год и Рождество
Метрополитен Петербурга сообщил о графике работы в новогоднюю ночь и на Рождество.
Обновлено в 06:54
Транспорт
В Петербурге хотят ввести бесплатную парковку по выходным
Обновлено в 06:38
Транспорт
В Госдуме предложили вносить изменения в ПДД каждый год с 1 января
На введенный ранее мораторий ГИБДД о внесении изменений в правила дорожного движения Госдума выступила с инициативой о корректировке ПДД 1 раз в год.
Обновлено в 03:05
Транспорт
40-летнюю дорогу в Чернолесском капитально отремонтировали
В селе Чернолесском Новоселицкого района за счёт краевой субсидии отремонтировали дорогу, которая была построена ещё в 1979 году.
Обновлено в 05:51
Транспорт
Девятибалльные пробки парализовали движение в Кемерове
На многих участках дорог в разных районах Кемерова затруднён проезд. Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, заторы оцениваются в 9 баллов.
Обновлено в 01:57
Транспорт
Станцию метро «Ховрино» закроют для пассажиров 15 и 16 декабря
Mossovetinfo.ru – Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии метрополитена будет закрыта для пассажиров 15 и 16 декабря, сообщает единый транспортный портал Москвы.
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт
В Северной Осетии с Транскама убрали более 30 тысяч кубометров снега
Расчищен участок трассы А-164, закрытый для движения из-за схода лавин и работ противолавинных служб 12 декабря.
Обновлено в 06:02
Транспорт
ГАТИ возбудило административное дело на «Ленэнерго»
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) возбудила административное дело на «Ленэнерго».
Обновлено в 06:38
Транспорт
На новогодних праздниках из Ростова в «Розу Хутор» запустят поезд
Обновлено в 03:43
Транспорт
Московские власти утвердили проект планировки ТПУ «Авиамоторная»
Столичное правительство утвердило проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная», соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:19
Транспорт
Из-за непогоды перекрыта федеральная трасса на Озинки
Федеральная дорога А-298 в Саратовской области закрыта для всех видов транспорта. С сегодняшнего дня движение по трассе А-298 запрещено.
Обновлено вчера в 22:31
Транспорт
В Чебоксарах открыли обновлённый Московский мост
Сегодня в Чебоксарах запустили движение по новому Московскому мосту. На открытие прибыл первый заместитель министра транспорта России.
Обновлено в 06:09
Транспорт
В Далматово идёт ремонт улично-дорожной сети
На выполнение работ был объявлен аукцион, и только после соблюдения всех требований закона приступили к ремонту.
Обновлено вчера в 06:49
Транспорт
Автоэксперт раскритиковал поправки к ПДД, которые дают привилегии велосипедистам
Автоэксперт Александр Холодов прокомментировал Пятому каналу поправки к правилам дорожного движения, которые начнут действовать с пятницы, 14 декабря.
Обновлено вчера в 23:09