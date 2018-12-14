Транспорт
В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/чИзвестия06:17
До 1 сентября 2013 года в России уже действовал штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч, однако затем порог ограничения был увеличен дo 20 км/ч. В 2014 гoду ГИБДД подготовила поправки в КоАП, возвращающие ранее действовавшую норму, нo проект в итоге так и не поступил в парламент.
Известия06:17
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с чего всё началось
В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение Максима Акимова. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.Коммерсантъвчера в 12:11
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Транспорт
К 2022 году в Москве заработают 15 станций Большого кольца метро
Обновлено в 06:28
Транспорт
В Петербурге хотят отменить платные парковки на праздники и выходные
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Транспорт
Петербургское метро заработает без перерыва в Новый год и Рождество
С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января подземка заработает круглосуточно. Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт».
Обновлено в 05:02
Транспорт
«Аэрофлот» позволит покупать билеты на аэроэкспресс в своем приложении
Обновлено в 08:12
Транспорт
В Госдуме предложили вносить изменения в ПДД каждый год с 1 января
На введенный ранее мораторий ГИБДД о внесении изменений в правила дорожного движения Госдума выступила с инициативой о корректировке ПДД 1 раз в год.
Обновлено в 03:05
Транспорт
Трассу Екатеринбург-Тюмень расширят до четырёх полос к 2024 году
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Транспорт
На дороги Чувашии в 2018 году направили более 5 млрд рублей
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Обновлено в 08:13
Транспорт
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Обновлено в 03:20
Транспорт
В Северной Осетии с Транскама убрали более 30 тысяч кубометров снега
Расчищен участок трассы А-164, закрытый для движения из-за схода лавин и работ противолавинных служб 12 декабря.
Обновлено в 06:02
Транспорт
Девятибалльные пробки парализовали движение в Кемерове
На многих участках дорог в разных районах Кемерова затруднён проезд. Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, заторы оцениваются в 9 баллов.
Обновлено в 01:57
Транспорт
40-летнюю дорогу в Чернолесском капитально отремонтировали
В селе Чернолесском Новоселицкого района за счёт краевой субсидии отремонтировали дорогу, которая была построена ещё в 1979 году.
Обновлено в 05:51
Транспорт
Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию трассы в обход Владимира
Эксперты Главгосэкспертизы в пятницу, 14 декабря, одобрили проект реконструкции участка трассы М-7 «Волга», предусматривающий расширение участка южного обхода города Владимир.
Обновлено в 08:12
Транспорт
На новогодних праздниках из Ростова в «Розу Хутор» запустят поезд
Обновлено в 03:43
Транспорт
После ремонта по проспекту Авиаконструкторов вновь пойдут трамваи
В субботу, 15 декабря, в Петербурге возобновляется регулярное трамвайное движение по проспекту Авиаконструкторов, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранса».
Обновлено в 06:45
Транспорт
Маршрут автобуса «С12» изменится с 17 декабря из-за проведения массовых мероприятий
В связи с проведением массовых мероприятий 17, 19, 21, 24, 26 и 28 декабря 2018 г. изменится маршрут автобуса «С12».
Обновлено в 08:31