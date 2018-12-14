Транспорт

В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
Известия
06:17

До 1 сентября 2013 года в России уже действовал штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч, однако затем порог ограничения был увеличен дo 20 км/ч. В 2014 гoду ГИБДД подготовила поправки в КоАП, возвращающие ранее действовавшую норму, нo проект в итоге так и не поступил в парламент.
Известия06:17
с чего всё началось

В Белом доме задумались о наказании за превышение лимита в 10 км/ч

В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение Максима Акимова. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.
Коммерсантъвчера в 12:11

Подробнее о событии

В Госдуме выступили против возвращения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

ТАСС06:32

Эксперт объяснил инициативу вернуть штрафы за превышение скорости на 10—20 км/ч

RT на русском06:46

В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Газета.Ru06:12

В правительстве предложили ужесточить наказание за нарушение ряда правил дорожного движения

Эхо Москвы06:11

Водителям ужесточат штрафы

Lenta.ru03:45

В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Коммерсантъ03:27

СМИ узнали о поручении МВД по штрафам за превышение на 10–20 км/ч

РБК01:26
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Транспорт

К 2022 году в Москве заработают 15 станций Большого кольца метро

Обновлено в 06:28
Транспорт

В Петербурге хотят отменить платные парковки на праздники и выходные

В пятницу, 14 декабря, на заседании комитета по законодательству петербургского парламента одобрили законопроект единороссов Алексея Макарова и Дениса Четырбока о свободной парковке на платных стоянках в выходные и праздничные дни.
Обновлено в 03:07
Транспорт

Петербургское метро заработает без перерыва в Новый год и Рождество

С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января подземка заработает круглосуточно. Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт».
Обновлено в 05:02
Транспорт

«Аэрофлот» позволит покупать билеты на аэроэкспресс в своем приложении

Обновлено в 08:12
Транспорт

В Госдуме предложили вносить изменения в ПДД каждый год с 1 января

На введенный ранее мораторий ГИБДД о внесении изменений в правила дорожного движения Госдума выступила с инициативой о корректировке ПДД 1 раз в год.
Обновлено в 03:05
Транспорт

Трассу Екатеринбург-Тюмень расширят до четырёх полос к 2024 году

Федеральную трассу Р-351 Екатеринбург – Тюмень расширят до четырёх полос и разделят на встречные потоки.
Обновлено в 02:19
Транспорт

На дороги Чувашии в 2018 году направили более 5 млрд рублей

Из бюджетов разных уровней на дороги Чувашской Республики в текущем году было выделено порядка 5 млрд рублей.
Обновлено в 08:13
Транспорт

Станцию метро «Ховрино» закроют 15 и 16 декабря

15 и 16 декабря станция метро «Ховрино» будет закрыта для движения поездов, конечной остановкой Замоскворецкой линии временно станет «Речной вокзал».
Обновлено в 03:20
Транспорт

В Северной Осетии с Транскама убрали более 30 тысяч кубометров снега

Расчищен участок трассы А-164, закрытый для движения из-за схода лавин и работ противолавинных служб 12 декабря.
Обновлено в 06:02
Транспорт

Девятибалльные пробки парализовали движение в Кемерове

На многих участках дорог в разных районах Кемерова затруднён проезд. Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, заторы оцениваются в 9 баллов.
Обновлено в 01:57
Транспорт

40-летнюю дорогу в Чернолесском капитально отремонтировали

В селе Чернолесском Новоселицкого района за счёт краевой субсидии отремонтировали дорогу, которая была построена ещё в 1979 году.
Обновлено в 05:51
Транспорт

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию трассы в обход Владимира

Эксперты Главгосэкспертизы в пятницу, 14 декабря, одобрили проект реконструкции участка трассы М-7 «Волга», предусматривающий расширение участка южного обхода города Владимир.
Обновлено в 08:12
Транспорт

На новогодних праздниках из Ростова в «Розу Хутор» запустят поезд

Обновлено в 03:43
Транспорт

После ремонта по проспекту Авиаконструкторов вновь пойдут трамваи

В субботу, 15 декабря, в Петербурге возобновляется регулярное трамвайное движение по проспекту Авиаконструкторов, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранса».
Обновлено в 06:45
Транспорт

Маршрут автобуса «С12» изменится с 17 декабря из-за проведения массовых мероприятий

В связи с проведением массовых мероприятий 17, 19, 21, 24, 26 и 28 декабря 2018 г. изменится маршрут автобуса «С12».
Обновлено в 08:31
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