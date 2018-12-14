Транспорт

В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
Коммерсантъ
03:27

В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение вице-премьера РФ Максима Акимова. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.
Коммерсантъ03:27
с чего всё началось

В Белом доме задумались о наказании за превышение лимита в 10 км/ч

В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение Максима Акимова. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.
Коммерсантъвчера в 12:11

Подробнее о событии

В России могут начать штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Газета.Ru04:18

Водителям ужесточат штрафы

Lenta.ru03:45

В России могут вернуть штрафы за превышение скорости на 10-20 км/ч

RT на русском03:01

В кабмине указали, когда ждать увеличения штрафов за нарушение ПДД

URA.Ru02:28

В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Коммерсантъ03:27

СМИ узнали о поручении МВД по штрафам за превышение на 10–20 км/ч

РБК01:26

СМИ узнали о вероятном возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

Ведомости00:15
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Транспорт

Встречающие Новый год в метро услышат поздравление президента

В Рождество работу метрополитена и МЦК продлят до 2 часов.
Обновлено в 05:09
Транспорт

В Москве к 2022 году откроют 15 станций Большого кольца метро

В Москве до конца 2021 года планируется завершить строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии метро с 15 станциями, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
Обновлено в 04:00
Транспорт

В Петербурге хотят сделать бесплатную парковку по выходным

Обновлено в 04:05
Транспорт

В Госдуме предложили вносить изменения в ПДД каждый год с 1 января

На введенный ранее мораторий ГИБДД о внесении изменений в правила дорожного движения Госдума выступила с инициативой о корректировке ПДД 1 раз в год.
Обновлено в 03:05
Транспорт

Транскам на границе с Закавказьем расчищают от снега посла схода лавин

Последствия схода лавин ликвидируют дорожники в Северной Осетии на границе с Закавказьем.
Обновлено в 05:03
Транспорт

В Далматово идёт ремонт улично-дорожной сети

На выполнение работ был объявлен аукцион, и только после соблюдения всех требований закона приступили к ремонту.
Обновлено вчера в 06:49
Транспорт

Выделенную полосу запустят на Ленинградском шоссе

Обновлено в 01:17
Транспорт

Движение по набережной Черной Речки частично ограничат

Движение по набережной Черной Речки с 15 декабря частично будет ограничено.
Обновлено вчера в 16:22
Транспорт

Из-за непогоды перекрыта федеральная трасса на Озинки

Федеральная дорога А-298 в Саратовской области закрыта для всех видов транспорта. С сегодняшнего дня движение по трассе А-298 запрещено.
Обновлено вчера в 22:31
Транспорт

Мэр Москвы утвердил проект планировки территории ТПУ «Авиамоторная»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Авиамоторная».
Обновлено вчера в 13:39
Транспорт

В этом году на ремонт дорог потратили 12,9 млрд. рублей

Большая часть денег ушла на ремонт региональных трасс, всего отремонтировано более 22 тысяч километров, при этом многие дороги находились в ненормативном состоянии.
Обновлено вчера в 08:24
Транспорт

Аэропорт Краснодара за 11 месяцев увеличил пассажиропоток на 20%

Услугами авиакомпаний на внутренних рейсах воспользовалось более 3,04 млн пассажиров (рост на 19% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года), на международных - 824 тыс. человек (рост на 26%).
Обновлено в 05:31
Транспорт

В Шелеховском районе трассу Р-258 «Байкал» закроют на час 15 декабря

Обновлено в 03:32
Транспорт

ГИБДД Кузбасса предупреждает автомобилистов о непогоде в ближайшие дни

В связи с комплексом неблагоприятных метеоусловий водителей просят быть внимательными, осторожными и избегать резких маневров на зимней дороге.
Обновлено в 04:39
Транспорт

Автомобили такси в Подмосковье будут эвакуировать на спецстоянки в случаях нарушений

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подписало соглашение с тремя операторами спецстоянок об эвакуации автомобилей такси в случае, если были выявлены нарушения правил перевозки пассажиров и багажа.
Обновлено в 05:23
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