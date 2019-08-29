Транспорт
Газета.RuВ России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
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с чего всё началось
Ближе к Крымску, замечает человек, близкий к "Автодору". Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.Ведомостивчера в 17:34
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