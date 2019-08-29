Ближе к Крымску, замечает человек, близкий к "Автодору". Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.

с чего всё началось

Планируется, что новая магистраль будет находиться недалеко от Темрюка до планируемого дальнего западного обхода Краснодара. По данным источника из Минтранса, дорогу должны построить до 2022 года. Ранее была названа дата запуска поездов по Крымскому мосту.

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

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