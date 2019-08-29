Транспорт
Газета.RuВ России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Планируется, что новая магистраль будет находиться недалеко от Темрюка до планируемого дальнего западного обхода Краснодара. По данным источника из Минтранса, дорогу должны построить до 2022 года. Ранее была названа дата запуска поездов по Крымскому мосту.
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с чего всё началось
Крымский мост, на который государство потратило 228 млрд руб. (без учета подъездных дорог), требует продолжения. Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.Ведомостивчера в 17:34
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