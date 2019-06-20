Экономика

В России хотят пересчитать цены на отоплениеРИА Новости 02:29

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
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В России нормативы платы за отопление изменят в зависимости от этажности

Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
Парламентская газетавчера в 05:13

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Цены на отопление пересчитают в России

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В России пересчитают цены на отопление

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«Парламентская газета» уточняет информацию по пересчёту платы за отопление

Парламентская газета07:56
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В России изменят критерии для выплаты детских пособий

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Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
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Акции «Яндекса» выросли до исторического максимума вскоре после заявлений президента России Владимира Путина во время «Прямой линии» об успехах компании.
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Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
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СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
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Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
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Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
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Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
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Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
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Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха

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Макс Ферстаппен: Феттель не блокировал Хэмилтона нарочно

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Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
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Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
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