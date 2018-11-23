Транспорт

Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы
Коммерсантъ
05:38

Минтранс для повышения безопасности на дорогах предложит делать приподнятые пешеходные переходы, следует из рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Коммерсантъ05:38
с чего всё началось

Зебра подрастет: пешеходные переходы приподнимут

Минтранс рекомендовал властям в регионах, в том числе Москве и Петербурге, приподнять над уровнем остальной проезжей части пешеходные переходы. Они станут похожи на «лежачих полицейских», но будут гораздо шире. Это поможет повысить безопасность, согласны с чиновниками эксперты.
Известиявчера в 16:01

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Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы

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СМИ сообщили о рекомендации Минтранса приподнять пешеходные переходы

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Газета.Ru02:39

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ТК Звездавчера в 23:14

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Известиявчера в 16:01
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