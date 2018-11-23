Минтранс рекомендовал властям в регионах, в том числе Москве и Петербурге, приподнять над уровнем остальной проезжей части пешеходные переходы. Они станут похожи на «лежачих полицейских», но будут гораздо шире. Это поможет повысить безопасность, согласны с чиновниками эксперты.

с чего всё началось

Минтранс для повышения безопасности на дорогах предложит делать приподнятые пешеходные переходы, следует из рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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