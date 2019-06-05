Экономика
В России каждый четвертый житель имеет неоплаченные долгиПрофиль 09:02
У каждого 18-го должника по алиментам арестовано имущество. Еще одна категория должников в России— это граждане с долгами по ЖКХ и кредитам. Судебные приставы имеют право списать задолженность по долгам ЖКХ с банковских счетов должника.
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Экономика
Москва вышла из топ-100 самых дорогих города мира для иностранцев
Самым дорогим городом для проживания иностранцев стала столица Туркмении Ашхабад. На втором месте оказался Цюрих, на третьем — Женева.
Обновлено в 20:17
Политика
Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Экономика
Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Пожарные спасли семь человек в Комсомольске-на-Амуре
Самостоятельно из дома вышли 30 человек. Еще семерых, включая четверых детей, вывели пожарные с помощью спасательных устройств.
Обновлено в 20:17
Кино
Книга о Чернобыле удостоена премии в Лондоне
Премии лондонского центра русского языка и культуры Пушкинский дом удостоена книга историка Сергея Плохия о Чернобыле.
Обновлено в 19:13
Политика
Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Политика
В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней
Обновлено в 10:00
Космос
Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в штате Калифорния.
Обновлено в 12:53
Общество
Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение имени Айвазовского
Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение ему имени художника Ивана Айвазовского и День России, сообщает РИА Новости Крым.
Обновлено в 12:58
Спорт
Россиянин Штыль получит серебро ОИ-2012 после дисквалификации литовца
Спортсмен, который занял второе место в соревнованиях, был отстранен из-за нарушения антидопинговых правил Российский гребец-каноист Иван Штыль получит "серебро" Олимпиады 2012 года после того, как его соперник - литовец Евгений Шуклин, был дисквалифицирован из-за несоблюдения антидопинговых правил.
Обновлено в 10:24
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено в 18:00
Музыка
Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев впервые исполнил на русском языке песню Scream, с которой выступил на конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 19:53
Футбол
«Нанси» и «Сошо» переведены в третий дивизион из-за финансовых проблем
Французские клубы «Нанси» и «Сошо» исключены из списка участников второго по силе дивизиона страны — Лиги 2. Такое решение было принято Национальным директоратом по управлению (DNCG) после того, как оба клуба не смогли предоставить финансовые гарантии на следующий сезон, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 15:19
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд пристрастия, которые могут стать причиной возникновения онкозаболеваний.
Обновлено в 06:57
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Климкин рассказал о действиях Украины после возвращения России в ПАСЕ
Если Россия не выполнит выдвинутые Ассамблеей условия и делегация страны вернется в ПАСЕ, то украинская сторона будет использовать более прагматичный подход к своему участию в Совете Европы.
Обновлено в 07:34
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Финансы
Венесуэла выпускает в оборот новые денежные купюры
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено в 19:53
Футбол
В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Кино
Сын Лунгина представил на «Кинотавре» фильм «Большая поэзия»
Фильм сына режиссера Павла Лунгина Александра «Большая поэзия» примет участие в основном конкурсе 30-го российского открытого кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Началась продажа билетов на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА объявила о старте продаж билетов на Евро-2020. Прием заявок продлится с 12 июня до 12 июля 2019 года.
Обновлено в 08:19
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05