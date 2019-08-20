Экономика
В России к концу года ожидают снижения цен на свининуREGNUM 01:11
Как отметил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев, ожидается, что в ближайшие три-четыре года объёмы производства ежегодно будут расти на 4−5%, что резко усилит внутреннюю конкуренцию и создаст предпосылки для снижения оптовых цен.
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с чего всё началось
Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.РИА Новостивчера в 21:06
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