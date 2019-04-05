Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»РИА Новости 06:49
Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства. Нынешние универсальные экзаменационные билеты предлагают изменить и распределить в зависимости от категории, которую хочет получить гражданин.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 12:21, Ашберн
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Названы самые популярные имена новорожденных в России
Обновлено в 02:08
Политика
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400
Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Власти Сирии не знали о поиске и обнаружении в стране останков израильского сержанта
Власти Сирии дистанцировались от истории с поиском и обнаружением останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего в Ливане в 1982 году.
Обновлено в 04:54
Общество
Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников
Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Футбол
Аллегри рассказал о сроках восстановления Роналду
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении форварда Криштиану Роналду, который недавно получил травму.
Обновлено в 07:43
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Общество
Любовный гороскоп. Каким знакам зодиака повезет в личной жизни
Астролог Полина Коваленко специально для «ВМ» рассказала о том, представителям каких знаков следует ожидать успеха в любви в 2019 году.
Обновлено в 07:28
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:24
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Политика
Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотики
Действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура голосования шоумен Владимир Зеленский сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ.
Обновлено в 06:40
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
По словам автора публикации, покидать Казахстан начали не только россияне, но и русскоязычные этнические казахи, причем эмигрируют главным образом высококвалифицированные люди с доходом, превышающим средний.
Обновлено в 03:02
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон заявила, что одинока уже 10 лет
Американская актриса Шарлиз Терон заявила, что одинока уже целых 10 лет, поэтому готова снова выйти замуж.
Обновлено в 11:37
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Политика
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
Обновлено в 08:31
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Газовая директива Евросоюза в нынешней редакции не повлияет на строительство и работу «Северного потока-2», заявил РБК министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 09:00
Авто
Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35
Подразделение Mercedes-AMG анонсировало премьеру «заряженной» версии седана CLA нового поколения с индексом «35».
Обновлено в 10:01
Здоровье
Росстат: более половины россиян занимались самолечением
Более 2% россиян в возрасте старше 15 лет, нуждающихся в медицинской помощи, обращались за помощью к народным целителям, гомеопатам и экстрасенсам вместо врачей, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на слова генсека НАТО о Сталине
В МИД РФ отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сравнившего руководителя СССР Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство"*.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
WP: в Boeing признали наличие еще одного сбоя ПО на самолетах 737 MAX
Корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
Обновлено в 00:35
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 11:50