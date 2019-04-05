Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские праваLenta.ru 07:32
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права. Общее число задач будет увеличено, возможно введение балльной системы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства.
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