Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские праваLenta.ru 07:32
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права. Общее число задач будет увеличено, возможно введение балльной системы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Хоккей
Защитник «Салавата» Семенов дисквалифицирован на один матч
Защитник "Салавата Юлаева" Алексей Семенов дисквалифицирован на один матч за свое поведение в четвертом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ против "Авангарда" (2:4), информирует официальный сайт лиги.
Обновлено в 10:16
Политика
Штаб Порошенко сомневается в достоверности анализов Зеленского
Владимир Зеленский мог фальсифицировать результаты медицинских анализов, считают в предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:16
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Общество
В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады
Обновлено в 10:04
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии
Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
Обновлено в 09:55
Политика
Путин на Арктическом форуме расскажет об уникальных экосистемах
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Арктическом форуме уделит внимание вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления в этих целях международного сотрудничества, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:08
Политика
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400
Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Музыка
«Альянс» показал «смешной и наивный» клип «На заре» конца 80-х
Группа "Альянс" представила первую версию клипа на свою знаменитую песню "На заре".
Обновлено в 09:57
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Мадриде
Обновлено в 10:22
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» замучили в больнице
Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больнице Таиланда. Годовалой дочери звезды шоу "Дом-2" потребовалась медицинская помощь.
Обновлено в 08:40
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Происшествия
Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей
Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 09:55
Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.
Обновлено в 09:59
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Музыка
Maruv показала клип на песню для «Евровидения»
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, выпустила клип на песню Siren Song.
Обновлено в 10:21
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Экономика
Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп»
Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.
Обновлено в 09:58