В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские праваLenta.ru 07:32

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права. Общее число задач будет увеличено, возможно введение балльной системы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства.

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Авто Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.

Хоккей Защитник «Салавата» Семенов дисквалифицирован на один матч Защитник "Салавата Юлаева" Алексей Семенов дисквалифицирован на один матч за свое поведение в четвертом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ против "Авангарда" (2:4), информирует официальный сайт лиги.

Политика Штаб Порошенко сомневается в достоверности анализов Зеленского Владимир Зеленский мог фальсифицировать результаты медицинских анализов, считают в предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Здоровье Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.

Политика Путин на Арктическом форуме расскажет об уникальных экосистемах Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Арктическом форуме уделит внимание вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления в этих целях международного сотрудничества, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Политика Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400 Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.

Происшествия В московском суде произошла массовая драка В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.

Авто Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.

Шоу-бизнес Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» замучили в больнице Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больнице Таиланда. Годовалой дочери звезды шоу "Дом-2" потребовалась медицинская помощь.

Происшествия Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Экономика Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3% Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.

Общество Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.

Гаджеты Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.

Экономика Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.

Музыка Maruv показала клип на песню для «Евровидения» Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, выпустила клип на песню Siren Song.

Энергетика Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.