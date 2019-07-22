Общество

В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИРИА Новости 20:20

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
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с чего всё началось

В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Российская газета17:08

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В России изменятся правила провоза багажа через границу

Аргументы и Факты21:32

В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

Российская газета17:08

СМИ: В России изменят правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу

Life.ru21:21

Правила провоза багажа через границу ужесточают в России

News.ru21:13

В России изменятся правила провоза фруктов в багаже

URA.Ru20:34

В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ

РИА Новости20:20

Россиянам запретили перевозить в багаже много фруктов и цветов

Телеканал 360°21:28
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15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
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Общество

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Политика

ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit

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