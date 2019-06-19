Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенантаRT на русском вчера в 17:59

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.
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с чего всё началось

Трехзвездные воины: путь к погонам старшего лейтенанта станет короче

Эксперты отмечают, что именно старшие лейтенанты вместе с капитанами составляют основу наших войск. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.
Известиявчера в 17:01

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В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

Московский Комсомолец02:27

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

Газета.Ru03:11

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

RT на русскомвчера в 17:59

Минобороны решило изменить правила присвоения звания старшего лейтенанта

РБК01:05

В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»

REGNUMвчера в 18:13

СМИ: Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

РИА Новости01:56

Минобороны приняло решение изменить правила присвоения званий

Известиявчера в 17:08
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Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
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Бывший президент УЕФА и легенда мирового футбола Мишель Платини был освобожден из-под стражи после допроса о возможных махинациях при голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира - 2022.
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«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в проекте.
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