В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенантаRT на русском вчера в 17:59

Эксперты отмечают, что именно старшие лейтенанты вместе с капитанами составляют основу наших войск. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.

с чего всё началось

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.

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