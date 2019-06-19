Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенантаRT на русском вчера в 17:59

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.
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с чего всё началось

Трехзвездные воины: путь к погонам старшего лейтенанта станет короче

Эксперты отмечают, что именно старшие лейтенанты вместе с капитанами составляют основу наших войск. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.
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