Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенантаRT на русском вчера в 17:59
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.
Читать в источнике
Оценить144
с чего всё началось
Эксперты отмечают, что именно старшие лейтенанты вместе с капитанами составляют основу наших войск. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобороны опровергло информацию об изменении сроков присвоения «старших лейтенантов»
Московский Комсомолец06:17
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:08, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Обновлено в 05:29
Происшествия
В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Ратушу, суд и вокзал пытались поджечь в австрийском городе
Неизвестные пытались поджечь здание ратуши, горсуда, областного управления города и вокзал, сообщили правоохранители, передает ТАСС.
Обновлено в 06:21
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Украинца, которого разыскивает Интерпол, задержали в Крыму
ИА «Ореанда-Новости» Российские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался въехать в Республику Крым.
Обновлено в 06:55
Авто
Новый Geely Atlas для России заметили на тестах
Закамуфлированный прототип автомобиля с существенно измененным дизайном накануне заметили на тестах на российском бездорожье.
Обновлено в 00:02
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин провел совещание по «Прямой линии»
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Закат империи Тимати. Баста поддержал L’One в войне с Black Star
Недавно на YouTube-канале издания Super появилось видеообращение Басты, главного конкурента Тимати, который поддержал L'One в войне с Black Star.
Обновлено в 06:00
Наука
На Филиппинах ученые нашли поедающего камень корабельного червя
Странные корабельные черви, обнаруженные биологами из Соединенных Штатов Америки на Филиппинах, питаются не древесиной, как их сородичи, а камнями.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В массовой драке у метро «Электрозаводская» убит один, ранены трое
В массовой драке у метро "Электрозаводская" был убит один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Журналисту Илье Азару грозит 15 суток ареста за участие в акции в поддержку Голунова
Несанкционированная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла в центре Москвы 12 июня.
Обновлено в 05:58
Авто
Новый Bentley Continental GT Convertible представили в России
Компания Bentley представила в России роскошный и ультрасовременный Continental GT Convertible, пополнивший модельный ряд марки в знаковый год празднования 100-летнего юбилея британского автопроизводителя.
Обновлено в 04:04
Общество
В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти
Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе
Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 06:19
Футбол
«Динамо» подписало украинского защитника Ордеца
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Политика
В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашукджи
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.
Обновлено в 06:55
Экономика
Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено в 05:32
Экономика
Госдума создает в России маркетплейс финансовых услуг
Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркета финансовых продуктов и услуг — маркетплейс, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Ургант прокомментировал слова Малышевой о «детях-кретинах»
Обновлено в 05:16
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41