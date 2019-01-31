В России изменят методику оценки бедностиРБК вчера в 23:00

С 2020 года Росстат планирует проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, сообщили РБК в Минтруде. Проведенный в ведомстве анализ текущей методики показал необходимость расширить выборку респондентов.

с чего всё началось

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