Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенантаГазета.Ru вчера в 19:50
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
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с чего всё началось
Эксперты отмечают, что именно старшие лейтенанты вместе с капитанами составляют основу наших войск. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.Известиявчера в 17:01
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