В России изменится порядок начисления социальных доплат к пенсииГосударственные Вести вчера в 03:21

В Минтруде считают, что это несправедливо. Ведомство предлагает устанавливать социальную доплату в размере, который необходим для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в субъекте. А уже затем власти будут индексировать пенсии и другие выплаты, сообщает РИА Новости.

В России изменится порядок начисления социальных доплат к пенсии

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