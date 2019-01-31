В России изменится методика оценки бедностиREGNUM 00:35

С 2020 года Росстат планирует проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, сообщили РБК в Минтруде. Проведенный в ведомстве анализ текущей методики показал необходимость расширить выборку респондентов.

с чего всё началось

По словам экспертов, переход на новую методику может повысить общий показатель уровня бедности в стране. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе Гайдаровского форума вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что бедность в стране продолжает снижаться.

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