Общество

В России изменился порядок сдачи ЕГЭ
Известия
11:57

Новые правила проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА) утвердили в Рособрнадзоре.
Известия11:57

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В России изменился порядок сдачи ЕГЭ

Известия11:57

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новый порядок проведения ГИА

Коммерсантъ09:54

Школьники смогут сдавать собеседование по русскому и ЕГЭ по китайскому

Телеканал 360°07:15

Минпросвещения изменило правила аттестаций для 9-го и 11-го классов

РБК04:18

Итоговое собеседование по русскому языку стало обязательным для допуска к ОГЭ

ТАСС04:00

Итоговое собеседование стало обязательным для сдачи ОГЭ по русскому

РИА Новости02:59

В Буйнакском районе прошло совещание по вопросам подготовки и проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе

Темирхан-Шура12 декабря в 09:14
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Общество

Генпрокуратура РФ посчитала арест Льва Пономарева законным

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала законным административный арест иностранного агента и правозащитника Льва Пономарёва за нарушение им порядка организации публичного мероприятия.
Обновлено в 14:17
Общество

В Израиле вслед за Францией начались протесты «желтых жилетов»

В середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо.
Обновлено в 10:26
Общество

Лоукостер «Победа» может ввести плату за стаканчики для воды на борту

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») рассматривает вариант введения платы за одноразовые стаканчики для питьевой воды на борту своих самолетов.
Обновлено в 10:18
Здоровье

Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя

Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 04:21
Общество

Голикова назвала регионы, где чаще всего умирают от рака

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила список регионов, где фиксируется наиболее высокая смертность от онкологии.
Обновлено в 04:47
Общество

Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество»

Сегодня в Москве официально дан старт новогодним гуляньям, в городе зажглись праздничные огни и стартовал главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится почти месяц - до 13 января.
Обновлено в 11:13
Путешествия

«Турпомощь» организует три рейса для вывоза россиян с Хайнаня

Ассоциация "Турпомощь" запланировала как минимум три рейса для вывоза российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией "ИрАэро", которые должны вылететь с острова в субботу, воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Обновлено в 04:16
Общество

Разрушавшие стадион «Зенита» бакланы оказались вымыслом чиновника

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал историю с бакланами, которые разрушали крышу стадиона «Газпром Арена».
Обновлено в 06:10
Общество

Поздравление от президента России прозвучит в метро Москвы в Новый год

Обновлено в 06:36
Общество

Решение комиссии не предполагает снос дома на Большой Никитской

Обновлено в 14:08
Общество

На следующей неделе в Москве ожидаются 17-градусные морозы

Морозы до 17 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 07:43
Общество

В ГИБДД объяснили, зачем усиливать контроль за автошколами

По итогам заседания правительственной комиссии по безопасности движения, МВД России и другим заинтересованным ведомствам было дано поручение представить в правительство к маю 2019 года проект документа, который наделяет инспекторов полномочиями по контролю за соблюдением автошколами требований к учебно-материальной базе.
Обновлено в 08:17
Общество

Экологи попросили москвичей не будить спящих ежей

Обновлено в 10:43
Транспорт

В выходные в Москве закроют три станции на двух линиях метро

В воскресенье, 16 декабря, будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро.
Обновлено в 13:29
Транспорт

В кабмине указали, когда ждать увеличения штрафов за нарушение ПДД

Усиление санкций за ряд нарушений Правил дорожного движения следует ожидать уже весной.
Обновлено в 02:28
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