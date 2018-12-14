Общество
Порядок проведения ЕГЭ в России изменился
Порядок проведения ЕГЭ в России изменилсяПоступи Онлайн10:59
Коснулись изменения и ЕГЭ по иностранным языкам. Теперь выпускники могут выбрать не только экзамен по английскому, французскому, немецкому и испанскому, но еще и китайскому языку. В перечень новых порядков также вошла возможность проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме.
Поступи Онлайн10:59
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