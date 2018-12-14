Общество

Порядок проведения ЕГЭ в России изменился
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10:59

Коснулись изменения и ЕГЭ по иностранным языкам. Теперь выпускники могут выбрать не только экзамен по английскому, французскому, немецкому и испанскому, но еще и китайскому языку. В перечень новых порядков также вошла возможность проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме.
Поступи Онлайн10:59

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В России изменился порядок сдачи ЕГЭ

Известия11:57

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новый порядок проведения ГИА

Коммерсантъ09:54

Школьники смогут сдавать собеседование по русскому и ЕГЭ по китайскому

Телеканал 360°07:15

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ТАСС04:00

Итоговое собеседование стало обязательным для сдачи ОГЭ по русскому

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В Буйнакском районе прошло совещание по вопросам подготовки и проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе

Темирхан-Шура12 декабря в 09:14
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Последний рейс с застрявшими на Хайнане россиянами вылетел в Москву

Самолет авиакомпании «ИрАэро» со 183 российскими туристами, застрявшими в китайском Хайкоу, вылетел в Москву через Челябинск 14 декабря.
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В «Победе» допустили введение платы за стаканчики для воды на борту

Авиакомпания «Победа» ищет возможности снизить свои затраты и обсуждает вопрос о введении платы за пластиковые стаканчики, в которые на борту наливают воду.
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Общество

В Израиле вслед за Францией начались протесты «желтых жилетов»

В середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо.
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Генпрокуратура признала арест правозащитника Пономарева законным

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Минздрав повысит минимальный возраст продажи алкоголя

Чиновники министерства здравоохранения РФ готовят законопроект о повышении минимального возраста, с которого можно будет купить алкоголь в России.
Обновлено в 10:26
Транспорт

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Общество

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Общество

На 78 площадках Москвы открывается фестиваль «Путешествие в Рождество»

Обновлено вчера в 16:17
Общество

В метро Москвы поставили елку из бумажных проездных

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Заблокированный в России Telegram вырос

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Общество

На следующей неделе в Москве ожидаются 17-градусные морозы

Морозы до 17 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 07:43
Общество

Власти Петербурга выдумали историю о бакланах на стадионе «Зенита»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал резонансную историю с бакланами, вредившими строительству нового футбольного стадиона.
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Общество

Экологи попросили москвичей не будить спящих ежей

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Общество

В ГИБДД объяснили, зачем усиливать контроль за автошколами

По итогам заседания правительственной комиссии по безопасности движения, МВД России и другим заинтересованным ведомствам было дано поручение представить в правительство к маю 2019 года проект документа, который наделяет инспекторов полномочиями по контролю за соблюдением автошколами требований к учебно-материальной базе.
Обновлено в 08:17
Общество

Instagram заблокировал аккаунт врио губернатора Приморья Кожемяко

Аккаунт врио губернатора Приморья Олега Кожемяко в Instagram заблокирован. Об этом сообщил сам Кожемяко на своей странице в Facebook.
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