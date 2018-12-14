Общество

В России изменился порядок проведения ЕГЭ
Российская газета
03:50

В России утверждены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации. Изменения в целом не глобальные, но их достаточно: так или иначе, они затронут большинство школьников. Главная "новинка" - в ЕГЭ по математике.
Российская газета03:50

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Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новый порядок проведения ГИА

Коммерсантъ09:54

Школьники смогут сдавать собеседование по русскому и ЕГЭ по китайскому

Телеканал 360°07:15

В 2019 году в России изменятся правила сдачи ЕГЭ

URA.Ru05:51

Минпросвещения изменило правила аттестаций для 9-го и 11-го классов

РБК04:18

В России изменился порядок проведения ЕГЭ

Российская газета03:50

Итоговое собеседование стало обязательным для сдачи ОГЭ по русскому

РИА Новости02:59

В Буйнакском районе прошло совещание по вопросам подготовки и проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе

Темирхан-Шура12 декабря в 09:14
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:44, Ашберн
Общество

Генпрокуратура признала арест правозащитника Пономарева законным

Генеральная прокуратура РФ признала законным арест правозащитника Льва Пономарева в связи с нарушением им порядка организации публичного мероприятия, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:20
Здоровье

Минздрав повысит минимальный возраст продажи алкоголя

Чиновники министерства здравоохранения РФ готовят законопроект о повышении минимального возраста, с которого можно будет купить алкоголь в России.
Обновлено в 10:26
Общество

Лоукостер «Победа» может ввести плату за стаканчики для воды на борту

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») рассматривает вариант введения платы за одноразовые стаканчики для питьевой воды на борту своих самолетов.
Обновлено в 10:18
Путешествия

«Турпомощь» организует три рейса для вывоза россиян с Хайнаня

Обновлено в 04:16
Общество

В метро Москвы поставили елку из бумажных проездных

Обновлено в 11:27
Общество

Голикова назвала регионы, где чаще всего умирают от рака

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила список регионов, где фиксируется наиболее высокая смертность от онкологии.
Обновлено в 04:47
Общество

Москвичей попросили не будить впавших в спячку ежей

Сорокина рассказала, что, когда обыкновенный еж впадает в зимнюю спячку, он вырывает норку, но не всегда очень глубокую.
Обновлено в 10:20
Общество

В ГИБДД объяснили, зачем усиливать контроль за автошколами

По итогам заседания правительственной комиссии по безопасности движения, МВД России и другим заинтересованным ведомствам было дано поручение представить в правительство к маю 2019 года проект документа, который наделяет инспекторов полномочиями по контролю за соблюдением автошколами требований к учебно-материальной базе.
Обновлено в 08:17
Общество

Разрушавшие стадион «Зенита» бакланы оказались вымыслом чиновника

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал историю с бакланами, которые разрушали крышу стадиона «Газпром Арена».
Обновлено в 06:10
Общество

Хваставшийся дорогими вещами батюшка раскрыл источник своего богатства

Обновлено в 08:32
Общество

На следующей неделе в Москве ожидаются 17-градусные морозы

Морозы до 17 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 07:43
Общество

Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета

Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.
Обновлено в 02:25
Общество

Новая прическа Мелании Трамп насмешила публику

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп появилась на публике в среду, 12 декабря, с новым цветом волос, который рассмешил зрителей.
Обновлено в 02:30
Общество

Бундестаг разрешил немцам указывать в ЗАГСе третий пол

Немецкие парламентарии одобрили правительственные поправки в закон, который позволит жителям Германии указывать в записях актов гражданского состояния третий пол наряду с мужским и женским.
Обновлено в 11:08
Транспорт

Водителям Москвы рекомендуют отложить вечерние и ночные поездки

Водителям Москвы рекомендуется отложить вечерние и ночные поездки, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 11:31
Главное