Общество

В России изменился порядок проведения ЕГЭ
Российская газета
03:50

В России утверждены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации. Изменения в целом не глобальные, но их достаточно: так или иначе, они затронут большинство школьников. Главная "новинка" - в ЕГЭ по математике.
Российская газета03:50

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Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новый порядок проведения ГИА

Коммерсантъ09:54

Школьники смогут сдавать собеседование по русскому и ЕГЭ по китайскому

Телеканал 360°07:15

В 2019 году в России изменятся правила сдачи ЕГЭ

URA.Ru05:51

Минпросвещения изменило правила аттестаций для 9-го и 11-го классов

РБК04:18

В России изменился порядок проведения ЕГЭ

Российская газета03:50

Итоговое собеседование стало обязательным для сдачи ОГЭ по русскому

РИА Новости02:59

В Буйнакском районе прошло совещание по вопросам подготовки и проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе

Темирхан-Шура12 декабря в 09:14
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:18, Ашберн
Общество

Генпрокуратура назвала причину ареста правозащитника Пономарева

Глава общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев призывал к участию в несогласованном митинге на Лубянской площади в Москве, чем и обусловлен административный арест на 16 суток.
Обновлено в 11:08
Общество

«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды

Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот» — Ред.) может ввести плату за пользование стаканчиками для воды на борту, чтобы снизить дополнительные расходы.
Обновлено в 08:31
Здоровье

Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя

Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 04:21
Общество

В Израиле начались протесты «желтых жилетов»

Обновлено в 11:06
Путешествия

«Турпомощь» организует три рейса для вывоза россиян с Хайнаня

Ассоциация "Турпомощь" запланировала как минимум три рейса для вывоза российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией "ИрАэро", которые должны вылететь с острова в субботу, воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Обновлено в 04:16
Общество

Поздравление от президента России прозвучит в метро Москвы в Новый год

Обновлено в 06:36
Общество

Голикова назвала регионы, где чаще всего умирают от рака

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила список регионов, где фиксируется наиболее высокая смертность от онкологии.
Обновлено в 04:47
Общество

В ГИБДД объяснили, зачем усиливать контроль за автошколами

По итогам заседания правительственной комиссии по безопасности движения, МВД России и другим заинтересованным ведомствам было дано поручение представить в правительство к маю 2019 года проект документа, который наделяет инспекторов полномочиями по контролю за соблюдением автошколами требований к учебно-материальной базе.
Обновлено в 08:17
Общество

Разрушавшие стадион «Зенита» бакланы оказались вымыслом чиновника

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал историю с бакланами, которые разрушали крышу стадиона «Газпром Арена».
Обновлено в 06:10
Общество

На следующей неделе в Москве ожидаются 17-градусные морозы

Морозы до 17 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 07:43
Общество

Экологи попросили москвичей не будить спящих ежей

Обновлено в 10:43
Транспорт

ЦОДД прогнозирует улучшение дорожной ситуации в Москве к 21:00

Ситуация с пробками на дорогах в столице, которая в настоящий момент оценивается в 9 баллов из максимально возможных 10, нормализуется к 21:00.
Обновлено в 10:46
Общество

Хваставшийся дорогими вещами батюшка раскрыл источник своего богатства

Обновлено в 08:32
Общество

Директором Института Генплана Москвы стала Татьяна Гук

Обновлено в 09:55
Транспорт

В кабмине указали, когда ждать увеличения штрафов за нарушение ПДД

Усиление санкций за ряд нарушений Правил дорожного движения следует ожидать уже весной.
Обновлено в 02:28
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