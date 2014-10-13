1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

с чего всё началось

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК. Так, ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

Общество Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.

Гаджеты OnePlus раскрыла причину отправки странных сообщений пользователям OnePlus 7 Pro Китайская компания OnePlus раскрыла правду об отправке странных сообщений владельцам OnePlus 7 Pro.

Гаджеты Samsung вернула себе первое место на российском рынке смартфонов По итогам первого полугодия 2019 года южнокорейская Samsung вернула себе лидерство на российском рынке, опередив китайский бренд Honor (принадлежит компании Huawei) и заняв 30% рынка смартфонов.

Политика «Даже не Бузова»: Лев Лещенко ответил на заявление Катамадзе Певец Лев Лещенко заявил, что его коллега из Грузии Нино Катамадзе использует ситуацию со сложными отношениями между двумя странами для самопиара.

Кино Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.

Авто Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России За 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей – на 8,3% меньше, чем годом ранее.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Политика Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.

Армия и оружие ДНР опровергла инсинуации Украины об обстреле санитарного автомобиля Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось.

Экономика Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Происшествия В Чечне при нападении на блокпост погиб полицейский В Чечне совершено нападение на блокпост, в результате которого погиб полицейский.

Политика Россия предложила США обменять Ярошенко Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Общество Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.

Армия и оружие В Комсомольске-на-Амуре заложили два МРК проекта 22800 для ТОФ Корабли заложены в рамках контракта, заключенного Минобороны 22 августа 2018 года на постройку шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота.

Общество Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Шоу-бизнес Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.

Экономика Медведев рассказал о плане повышения доходов россиян Все нацпроекты, которые в настоящее время реализуют российские власти, направлены на достижение главной цели — повышение реальных доходов жителей РФ.