Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймовИзвестия 01:26
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК. Так, ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Флагман Samsung Galaxy A90 не получит выезжающую камеру
Ранее были данные, что в Galaxy A90 реализуют выезжающую камеру подобно, как у Galaxy A80, но данные инсайдера OnLeaks это не подтверждают.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Политика
Путин прибыл в затопленную Иркутскую область
Обновлено 29 июня в 14:35
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Энергетика
Назван срок вероятного скачка цен на бензин
Отмена соглашения связана с тем, что в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.
Обновлено в 00:58
Политика
Соловьев не уверен в востребованности Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе гастролировать в России.
Обновлено в 04:15
Путешествия
Самый дорогой и самый дешевый туры из Казани куплены в одну страну
На пансионаты и санатории приходится 3% бронирований, на отели с двумя звездами и виллы с апартаментами — 1%. Помимо Казани, аналитики назвали самые дорогие и дешевые туры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.
Обновлено в 03:35
Общество
Ниже 11 метров опустился уровень воды в реке Ия в Иркутской области
Уровень воды в реке Ия, которая затопила город Тулун Иркутской области, к утру понедельника, 1 июля, упал до 1091 сантиметров.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Пенсионерку изнасиловал бездомный родственник в Омске
61-летняя жительница Кормиловского района Омской области обратилась в полицию с заявлением, в котором рассказала, что подверглась изнасилованию со стороны своего дальнего родственника.
Обновлено в 03:48
Авто
Салон вертолета «Ансат» будет стилизован под президентский автомобиль
Госкорпорация «Ростех» создаст для вертолета «Ансат» салон, стилизованный под президентский автомобиль Aurus.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Обновлено в 02:30
Происшествия
Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей
Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»
Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
В Ливии в связи с угрозами со стороны Турции объявляется всеобщая мобилизация, сообщил спикер ливийского парламента Агила Салах Иса.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев
МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Жена правителя Дубая сбежала от него с детьми и 40 миллионами долларов
От эмира сбежала жена - принцесса Хайя, прихватив с собой около 40 млн долларов. По информации издания, это произошло еще в феврале.
Обновлено 29 июня в 09:04
Транспорт
Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда
Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Общество
Число безработных в России за неделю снизилось на 1,3%
"С 19 июня по 26 июня 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 752,3 тыс. человек", - говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получит два новейших корвета проекта 20380
Тихоокеанский флот получит новейшие корветы проекта 20380 «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Резкий» в 2020 и 2021 годах, об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 04:08
ЖКХ
Рост тарифов на ЖКУ в Ростове превысит государственную норму
В рейтинге городов, в которых рост тарифов превысит норму, Ростов занимает третье место. Еще выше поднимут цены в Красноярске и Волгограде.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Названа дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к важному событию в своей семье - крещению сына.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
В Оренбуржье сменились главы региональных Минздрава и Минобра
Еще одна волна поднялась во время недавнего визита главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой. На этот раз информация подтвердилась.
Обновлено в 03:07
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53