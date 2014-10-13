Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймовИзвестия 01:26
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК. Так, ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Музыка
Кастинг нового «Голоса» начался на Первом канале
На Первом канале начались кастинги нового сезона музыкального шоу "Голос", сообщает пресс-служба телеканала.
Обновлено в 05:00
Энергетика
В России ожидается новый скачок цен на бензин
Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Обновлено в 05:09
Общество
Бизнес-омбудсмен Титов после изучения даст правовую оценку дела «Рольфа»
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил РИА Новости, что после изучения даст правовую оценку дела "Рольфа".
Обновлено в 05:39
Авто
Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России
Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
В Петербурге 26 человек отравились шаурмой
Более 20 человек отравились после употребления шаурмы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга, семеро из них попали в больницу с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Общество
МВД предложило ввести новый платеж для работающих в России иностранцев
Министерство внутренних дел предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, которые работают в России на основании вида на жительства (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязаны оплачивать патент.
Обновлено в 01:24
Общество
Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля
Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 06:09
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не везде
Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи
В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Космос
Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности после скандала с президентом страны.
Обновлено в 05:22
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Два фельдшерских пункта полностью разрушены паводком в Чунском районе Приангарья
Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) были полностью затоплены в результате паводка в Чунском районе Иркутской области, они не подлежат восстановлению.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск
Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Футбол
Джанаев может перейти в «Уфу» или «Сочи»
Обновлено в 04:30
Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинскую джазовую певицу Нино Катамадзе в России "мало кто знает".
Обновлено вчера в 21:59
Политика
В Совфеде назвали «изюминкой» лицо Мэй на встрече с Путиным
Каменное лицо премьер-министра Британии Терезы Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным является «изюминкой» саммита G20, который состоялся в японской Осаке, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 06:06
Футбол
Игуаин ушёл из «Челси» после завершения срока аренды
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле
Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.
Обновлено в 05:30