В России изменились правила выдачи микрозаймовИзвестия 01:26

1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

с чего всё началось

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК. Так, ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

Музыка Кастинг нового «Голоса» начался на Первом канале На Первом канале начались кастинги нового сезона музыкального шоу "Голос", сообщает пресс-служба телеканала.

Энергетика В России ожидается новый скачок цен на бензин Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.

Политика Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.

Общество Бизнес-омбудсмен Титов после изучения даст правовую оценку дела «Рольфа» Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил РИА Новости, что после изучения даст правовую оценку дела "Рольфа".

Авто Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.

Политика У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.

Происшествия В Петербурге 26 человек отравились шаурмой Более 20 человек отравились после употребления шаурмы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга, семеро из них попали в больницу с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе районной администрации.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области растет В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.

Общество МВД предложило ввести новый платеж для работающих в России иностранцев Министерство внутренних дел предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, которые работают в России на основании вида на жительства (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязаны оплачивать патент.

Общество Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Экономика Вступили в силу новые правила долевого строительства В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Экономика Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не везде Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.

Происшествия Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.

Политика Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала Ранее украинский премьер Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности после скандала с президентом страны.

Экономика Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.

Здоровье Два фельдшерских пункта полностью разрушены паводком в Чунском районе Приангарья Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) были полностью затоплены в результате паводка в Чунском районе Иркутской области, они не подлежат восстановлению.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.

Экономика Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.

Наука Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.

Политика Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинскую джазовую певицу Нино Катамадзе в России "мало кто знает".

Политика В Совфеде назвали «изюминкой» лицо Мэй на встрече с Путиным Каменное лицо премьер-министра Британии Терезы Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным является «изюминкой» саммита G20, который состоялся в японской Осаке, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.