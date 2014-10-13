В России изменились правила выдачи микрозаймовИзвестия 01:26

1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

с чего всё началось

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК. Так, ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

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