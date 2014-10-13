Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймовИзвестия 01:26
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК. Так, ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Армия и оружие
В Ливии объявлена всеобщая мобилизация
Всеобщая мобилизация для противостояния турецким угрозам объявлена ливийским парламентом в воскресенье, 30 июля.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
«Звезда» построит суда из металлолома
«Металлургическое производство должно быть построено на Дальнем Востоке для обеспечения стратегической безопасности верфи, поэтому «Роснефтегаз» и не отказался от идеи строить свой металлургический завод», – отмечает еще один собеседник, близкий к компании.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Гаджеты
Для Android появится аналог AirDrop
Новая технология работает по аналогии с AirDrop, только для передачи файлов использует еще Wi-Fi и Bluetooth.
Обновлено в 02:51
Футбол
«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса
Испанская «Барселона» собирается приобрести форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса € 112 млн у миланского «Интера», сообщает Radio la red.
Обновлено в 01:51
Политика
Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»
Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Технологии
В метро Петербурга оператор Wi-Fi вдвое сократил количество рекламы
Оператор бесплатного Wi-Fi в петербургском метро запустил новую опцию для пассажиров.
Обновлено в 03:02
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Политика
Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
Годин официально стал игроком «Интера»
Обновлено в 00:33
Экономика
В России вырос тариф на «Платон»
Следующая индексация произойдет 1 февраля 2020 года — тогда тариф вырастет еще на 16 копеек и составит 2,2 рубля за километр.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
Одиноких Весов ждут приятные встречи, но вряд ли они окажутся судьбоносными.
Обновлено 29 июня в 02:06
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Авто
Назван топ-5 лучших авто для тюнинга
Специалисты назвали самые подходящие для тюнинга марки автомобилей. Об этом пишет портал 32cars.ru.
Обновлено в 01:56
Общество
В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации на дорогах
Использование частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения на российских дорогах могут запретить.
Обновлено в 02:32
Общество
Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров
Обновлено вчера в 20:19
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
ЖКХ
Жители Волгограда переплачивают за коммуналку
Фактический рост тарифов в Волгограде составил 7,6 %. Кроме жителей Волгограда, с этой проблемой столкнулись жители десяти из 15 Российских городов-миллионников.
Обновлено в 01:58
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку
Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Наука
Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака
Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
Обновлено в 01:25
ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38