По последним данным ЦБ, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51% на 31 марта 2019 года.

с чего всё началось

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