Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймовГазета.Ru 02:47
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
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с чего всё началось
По последним данным ЦБ, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51% на 31 марта 2019 года.РБК00:00
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Экономика
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