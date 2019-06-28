Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймовГазета.Ru 02:47

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
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В России изменились правила выдачи микрокредитов

По последним данным ЦБ, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51% на 31 марта 2019 года.
РБК00:00

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Не выбивать, а судиться

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 14:14

Экономисты оценили новые правила выдачи микрозаймов

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В России ужесточили правила выдачи микрозаймов

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Россиян защитили от долгового рабства

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Вступили в силу новые ограничения при выдаче микрокредитов

Говорит Москва01:19

В России вступили в силу новые правила выдачи микрозаймов

Эхо Москвы10:33

В России снижают ставки по кредитам

URA.Ruвчера в 02:08
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Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила выдачи потребительских кредитов. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:39
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Елизавета Пескова показала, как выглядела в детстве

Елизавета Пескова решила ввести своих подписчиков в экскурс истории своей семьи и поделилась подборкой современных и архивных фотографий с братьями и папой, Дмитрием Песковым.
Обновлено в 10:31
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

Обновлено в 09:11
Происшествия

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Здоровье

Москвичка отсудила у стоматологов более 2 миллионов рублей

Пациентка частной стоматологической клиники в Москве отсудила у врачей более 2 миллионов рублей за плохую работу.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Энергетика

Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу

Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри

Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Космос

«Hubble» сфотографировал «пылающую» галактику

Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили изображения великолепной «пылающей» галактики NGC 972, расположенной на расстоянии примерно 70 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Овна.
Обновлено в 01:06
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинения

Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых

Обновлено в 08:14
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске

Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Космос

МКС в среду увеличит высоту своей орбиты почти на километр

Обновлено в 09:49
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Энергетика

«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме

"Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.
Обновлено в 09:23
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Экономика

Медведев призвал снизить число людей с доходами ниже прожиточного минимума

Число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума к 2024 году должно сократиться вдвое, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:20
Политика

Готовится резолюция против возвращения России в ПАСЕ

Документ против восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы намерены разработать Польша и страны Балтии.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
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