Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймовИзвестия 01:26

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК. Так, ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).
Читать в источнике
с чего всё началось

В России изменились правила выдачи микрокредитов

1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).
РБК00:00

Подробнее о событии

Экономисты оценили новые правила выдачи микрозаймов

Известия07:22

Россиян защитили от долгового рабства

Московский Комсомолец03:43

В России изменились правила выдачи микрокредитов

РБК00:00

В России ужесточили правила выдачи микрозаймов

Газета.Ru03:39

Россиян защитили от долгового рабства

Lenta.ru02:08

Вступили в силу новые ограничения при выдаче микрокредитов

Говорит Москва01:19

В России изменились правила выдачи микрокредитов

Москва 2403:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Наука

Движение атомов в четвертом измерении подтвердил эксперимент

Обновлено в 15:28
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено в 20:23
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Кино

Опубликован трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» появился на платформе YouTube. Режиссером продолжения культовой картины стал Джейк Кэздан.
Обновлено в 11:28
Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Энергетика

Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска

Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Гаджеты

Названа настоящая причина ухода из Apple главного дизайнера

Как утверждается, Айв был разочарован тем, что Тим Кук «мало интересовался процессом создания продукта» и тем, что в совет директоров Apple стали чаще входить директора, не имевшие опыта работы в Apple.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе

Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
Обновлено в 19:33
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Общество

Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг

Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова

Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено в 11:44
Политика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21
Общество

Россиянам дали пенсионную льготу

Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Космос

«Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду

Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Обновлено в 21:12
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Шоу-бизнес

Певица Сюзанна подтвердила беременность после скандала с избиением

Участница «Минуты славы» и шоу «Артист» покорила публику необычным вокалом и яркой внешностью, но настоящий успех пришел к Сюзанне после знакомства с Романом Мальбэком.
Обновлено в 19:00
Космос

НАСА испытает систему эвакуации пилотируемого корабля Orion

Пилотируемая капсула космического корабля Orion поднимется с Земли на высоту приблизительно 9,5 тысячи метров, после чего на 56-й секунде полета будет включен двигатель системы эвакуации.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Ольга Бузова: «Я научилась писать шутки — сами виноваты!»

Обновлено в 20:00
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное