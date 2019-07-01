Экономика

Правила выдачи микрозаймов изменились в РоссииФАН вчера в 02:38

Новые правила выдачи микрокредитов, подготовленные Банком России, вступили в силу с 1 июля. Отмечается, что ежедневная процентная ставка устанавливается на отметке в 1%, что скажется на работе микрофинансовых организаций (МФО).
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В России изменились правила выдачи микрокредитов

1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).
РБКвчера в 00:00

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В России вступили в силу новые правила выдачи микрозаймов

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