Экономика
Правила выдачи микрозаймов изменились в РоссииФАН вчера в 02:38
Новые правила выдачи микрокредитов, подготовленные Банком России, вступили в силу с 1 июля. Отмечается, что ежедневная процентная ставка устанавливается на отметке в 1%, что скажется на работе микрофинансовых организаций (МФО).
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
В Приморье собаки загрызли сторожа
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:23
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал антироссийскую позицию Нино Катамадзе
Певец Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так как не поверил бы в его искренность во время выступления.
Обновлено вчера в 11:14
Авто
15 товаров с AliExpress, которые ищут владельцы Lada
Портал "Лада.онлайн" представил перечень наиболее популярных товаров для отечественных автомобилей, которые только можно найти в популярном китайском интернет-магазине Ali Express.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
МВД России назвало число погибших и пострадавших в ДТП с гироскутерами
В МВД России рассказали RT о числе погибших и пострадавших в результате ДТП с участием электромеханических средств передвижения за первые пять месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:00
Общество
Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 20:36
Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Синоптики опровергли слухи о второй волне паводков в Иркутской области
В соцсетях распространяются слухи о грядущей второй волне паводков в Иркутской области.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие
Замглавы Минобороны РФ посетит с рабочим визитом КНДР
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом КНДР, сообщили в Министерстве обороны России.
Обновлено в 00:21
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.
Обновлено вчера в 12:24
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Космос
Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца
Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
В Мексике город Гвадалахара засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под слоем льда после сильного града. Об этом сообщило издание Economista.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено вчера в 20:46
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей
Бобровский официально стал голкипером «Флориды»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 13:52
Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
На стеклах вестибюлей метро появились наклейки для отпугивания птиц
На стеклах вестибюлей Московского метрополитена появились наклейки в виде силуэтов хищных птиц — орлов.
Обновлено в 00:02
Экология
В Тулуне и Тулунском районе остаются подтопленными 143 улицы
Подтопленными в городе Тулуне и Тулунском районе Иркутской области остаются 143 улицы и три автозаправочных станции, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено вчера в 23:33
Транспорт
В России создадут ГОСТ на светофоры
Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Спасательная операция в Тулуне шокировала пострадавших от наводнения: «Не люди, а звери»
Жертвы большого сибирского наводнения клянут на чем свет стоит местные власти. И рассказывают истории — одна печальнее другой.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43