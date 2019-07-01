Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймовГазета.Ru 02:47
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
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с чего всё началось
1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).РБК00:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
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