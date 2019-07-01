В России вступили в силу новые ограничения по кредитамСвободная Пресса 00:37

В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам. Речь идет о деньгах взятых в займы у банков и микрокредитных организаций на срок менее года. Теперь общий долг кредитуемого не может превысить сумму кредита или займа более чем в два раза.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам

Спорт Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо Игрок женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо.

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.

Футбол Ямайка вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ Завершился третий четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Панамы, сообщает Sport24.

Армия и оружие Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.

Общество Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров «Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.

Общество В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

Экономика Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Происшествия Администрацию кузбасского села заставили платить гражданину пенсию Приставы предписали администрации села в Новокузнецком районе назначить местному жителю пенсию по выслуге лет, которую ему наотрез отказывались давать.

Политика Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.

Общество Хотите в США? Вы — потенциальный иммигрант: чего нельзя делать, подавая документы на визу До собеседования Из Екатеринбурга нельзя иммигрировать в США В Екатеринбурге находится консульство США, оно выдает меньше видов виз (и только неиммиграционные), чем посольство.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Политика «Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».

Общество Пособие по уходу за детьми-инвалидами будет увеличено С 1 июля пособие по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы вырастет вдвое - с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей.

Политика Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.

Транспорт В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа В столичном аэропорту «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа, передает АГН «Москва» слова пресс-службы авиагавани.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.

Общество На Южном Урале снова объявлено штормовое предупреждение Область ожидают жара, грозы и сильный ветер. В понедельник, 1 июля, регион второй день подряд будет атаковать штормовой ветер.

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Энергетика С 1 июля выросли цены на газ для потребителей С 1 июля, по решению Федеральной антимонопольной службы в России повысятся регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей.

Политика В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Общество О правилах ухода в отпуск рассказали в Роструде В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали, что право на удлиненный отпуск имеют руководители и работники образовательных учреждений, а также директора и воспитатели детских садов.

Экономика Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.

Происшествия 25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.