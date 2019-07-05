В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел. Речь идет о вступившем в этот день в силу приказе Минэкономразвития от 20 марта 2019 года № 144.

с чего всё началось

Приказ Минэкономразвития, упрощающий порядок нотариального ведения наследственных дел, вступает в силу 5 июля 2019 года, отмечает ведомство. Изменения касаются расширения перечня сведений, предоставляемых нотариусу палатой.

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