Общество
В России изменились правила работы нотариусовТАСС 01:21
Приказ Минэкономразвития, упрощающий порядок нотариального ведения наследственных дел, вступает в силу 5 июля 2019 года, отмечает ведомство. Изменения касаются расширения перечня сведений, предоставляемых нотариусу палатой.
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В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел. Речь идет о вступившем в этот день в силу приказе Минэкономразвития от 20 марта 2019 года № 144.Известия01:00
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