Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктовLenta.ru вчера в 22:48

С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
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В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

Вести.Ruвчера в 23:16

Натуральные молочные продукты в магазинах будут размещаться отдельно

Якутия 2428 июня в 03:04

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

Газета.Ruвчера в 21:42

В России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов

RT на русскомвчера в 20:36

Роскачество проверит соблюдение новых правил продажи молочной продукции

Известиявчера в 17:52

В Оренбургской области с 1 июля действуют новые правила на молочную продукцию

Московский Комсомолецвчера в 05:41

В России изменились правила продажи молочных продуктов

Lenta.ruвчера в 22:48
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Политика

Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России

Обновлено в 00:06
Общество

В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие

Кипр не закроет порты для кораблей России по требованию США

Кипр не перестанет предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей, невзирая на требования США, заявил глава Минобороны Кипра Саввас Анделис.
Обновлено вчера в 19:31
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Футбол

Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду»

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку

Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-ой Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Экономика

С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее

С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено вчера в 20:03
Здоровье

Регистрация отдельных игроков фармрынка РФ в системе маркировки начинается с 1 июля

"Для лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения с предельной отпускной ценой производителя не выше 20 рублей коды маркировки предоставляются бесплатно", — уточняется в документе.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 04:58
Политика

Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 20:43
Общество

Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров

«Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
Обновлено вчера в 01:43
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Обновлено вчера в 15:27
Путешествия

СМИ: в Таиланде появится обязательная страховка для туристов

Обязательное медицинское страхование для иностранных туристов стоимостью 20 батов (65 центов) появится в 2019 году в Таиланде.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

В результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли десять человек, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»

Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие

В Приамурье на форуме «Армия-2019» показали современное вооружение

Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено 29 июня в 22:43
Наука

Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха

Обновлено 28 июня в 11:24
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено вчера в 10:32
Энергетика

Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей

С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Энергетика

Коммунальные услуги подорожают в Московской области с 1 июля

С 1 июля тарифы на электроэнергию для населения Московской области вырастут на 3,3%, сообщается на сайте Комитета по ценам и тарифам региона.
Обновлено 28 июня в 05:00
Общество

Гидрометцентр назвал сроки возвращения летней погоды в Москву

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, когда жителям столицы и соседних регионов можно ожидать возвращения настоящей летней погоды — жаркой и без затяжных дождей.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля

В преддверии 1 июля и вступления в силу новых правил, представители банковского сообщества неоднократно отмечали, что застройщики не торопятся перейти на новую схему работы и медленно подают заявки на открытие счетов эскроу в уполномоченных банках (на сегодняшний день их чуть более ста).
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»

Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
Обновлено вчера в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
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