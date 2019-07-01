Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктовRT на русском вчера в 20:36

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.
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В «Роскачестве» отчитались об итогах проверки молочной продукции

RT на русском07:54

Правила продажи молока с 1 июля резко изменились

Газета.Ru03:30

В Роскачестве рассказали об итогах рейда по проверке молочной продукции

Российская газетавчера в 17:00

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

РИА Новости00:27

Роскачество проверит соблюдение новых правил продажи молочной продукции

Известиявчера в 17:52

Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции

ТАССвчера в 17:30

В России с сегодняшнего дня меняются правила продажи молочных продуктов

Эхо Москвы01:32
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Общество

Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна

Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Авто

Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Политика

Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Обновлено в 12:43
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Культура

Хью Джекман устроился продавцом кофе

Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине

Обновлено в 09:31
Космос

Ученики «Протона» побывали на космодроме «Байконур»

Пятерым ученикам - обучающихся в Инженерном классе Образовательного центра «Протон» посчастливилось побывать на космодроме «Байконур», где они увидели то, как подготавливают к запуску ракету-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ».
Обновлено в 16:03
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Футбол

Дортмундская «Боруссия» подписала воспитанника «Барселоны»

Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.
Обновлено в 16:13
Теннис

Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл корейца Сун Ву Квона в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 10:44
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси сел в Тель-Авиве

Обновлено в 10:08
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Футбол

Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»

Изначально планировалось, что вратарь будет готовиться к сезону со «Спартаком-2», но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь итальянца к работе с первой командой.
Обновлено в 15:04
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика

Украинским морякам, нарушившим границу России, предъявлено обвинение

Напомним, 25 ноября прошлого года два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ в Керченском проливе и совершали опасные маневры, игнорируя требования российской стороны.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения

Обновлено в 18:35
Экономика

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено в 03:17
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