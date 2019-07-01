Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктовRT на русском вчера в 20:36
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.
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В Роскачестве рассказали об итогах рейда по проверке молочной продукции
Российская газетавчера в 17:00
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Общество
Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна
Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России
Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Политика
Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Культура
Хью Джекман устроился продавцом кофе
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
Обновлено в 09:31
Космос
Ученики «Протона» побывали на космодроме «Байконур»
Пятерым ученикам - обучающихся в Инженерном классе Образовательного центра «Протон» посчастливилось побывать на космодроме «Байконур», где они увидели то, как подготавливают к запуску ракету-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ».
Обновлено в 16:03
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Футбол
Дортмундская «Боруссия» подписала воспитанника «Барселоны»
Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.
Обновлено в 16:13
Теннис
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл корейца Сун Ву Квона в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 10:44
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Самолет с поврежденным шасси сел в Тель-Авиве
Обновлено в 10:08
Футбол
Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»
Изначально планировалось, что вратарь будет готовиться к сезону со «Спартаком-2», но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь итальянца к работе с первой командой.
Обновлено в 15:04
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика
Украинским морякам, нарушившим границу России, предъявлено обвинение
Напомним, 25 ноября прошлого года два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ в Керченском проливе и совершали опасные маневры, игнорируя требования российской стороны.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения
Обновлено в 18:35
Экономика
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено в 03:17