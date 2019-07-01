Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктовRT на русском вчера в 20:36
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Обновлено в 02:30
Политика
Назначен новый врио начальника свердловской полиции
Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Наука
У берегов Кипра обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами
У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили затонувший древнеримский огромный корабль с большим количеством различных амфор, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 29 июня в 13:27
Здоровье
Москвичам планируют открыть доступ к электронным медицинским картам
Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей.
Обновлено в 03:44
Политика
Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия
Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей
Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
Украинские боевики лишили электроснабжения 15 сел ДНР
Обновлено в 03:12
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Авто
BMW увеличит ряд «заряженных» моделей M
Подразделение BMW M Performance Car заявило о намерении расширить модельный ряд при помощи дополнения автомобилей с пакетом M и специальных M-модификаций.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Обновлено в 02:50
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Сходка воров в законе на курорте закончилась дракой
На криминальной сходке в курортном городе Гудауте в Абхазии был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.
Обновлено в 03:41
Экономика
«Упрощенку» упрощают до процента
По словам Сергея Гебеля, члена генсовета "Деловой России" и управляющего партнера юридической компании "Абвиль", новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей
Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Экономика
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Соловьев не уверен в востребованности Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе гастролировать в России.
Обновлено в 04:15
Общество
Ворота при входе на территорию стадиона «Динамо» пропали
Обновлено в 01:34
Экономика
ВТБ купит долю в финтехпроекте для создания финансового маркетплейса
«Дочка» ВТБ — «ВТБ Факторинг» — покупает 25% акций финтех-платформы GetFinance для создания на ее базе финансового маркетплейса для малого бизнеса, сообщили два источника, близких к ВТБ.
Обновлено в 01:07
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»
Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Швейцарская футболистка пропала без вести на озере Комо
Обновлено вчера в 20:02
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С июля начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.
Обновлено вчера в 03:01
Футбол
«Реал» предлагает «Ливерпулю» Асенсио в обмен на Мане
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в переходе Асенсио и готов расстаться с Мане.
Обновлено в 03:42
Экономика
В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Космос
Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру
На Марс отправится ровер, созданный на базе конструкции работающего сейчас на Красной планете «Кьюриосити»: он будет оснащен целым арсеналом научных приборов, усовершенствованным буром и 23 камерами.
Обновлено 29 июня в 11:50
Единоборства
Путин стоял под гимн Украины в Минске
Обновлено в 01:39
Гаджеты
Apple выпустит iPhone только для китайского рынка
В скором времени компания Apple выпустит iPhone только для китайского рынка, который будет отличаться от глобальной версии.
Обновлено в 03:26