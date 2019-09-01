Общество
Lenta.ruВ России изменились правила призыва в армию
Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Соответствующие изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу в воскресенье, 1 сентября.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:47, Вашингтон
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru вчера в 11:38
Авто
Эксперты назвали 3 аксессуара, необходимые для нового автомобиля
Эксперты назвали 3 аксессуара, которые действительно необходимы.В первую очередь речь идёт о защите картера двигателя.
Актуальные Новости 00:40
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
РИА Новости вчера в 21:51
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru вчера в 08:36
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Футбол
Осорио: «Узнав об интересе „Зенита“, сразу захотел стать его частью»
Мойка78 вчера в 13:17
Происшествия
Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали
Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба.
Известия вчера в 22:47
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Политика
Путин обсудил с Меркель подготовку к саммиту в «нормандском формате»
По информации официального представителя кабмина Штеффена Зайберта, стороны обсудили вопрос подготовки к саммиту в «нормандском формате», в котором примут участие Германия, Франция, Россия и Украина.
Аргументы и Факты 29 августа в 07:08
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия вчера в 05:24
Космос
На МКС из-за роста уровня кислорода сработала сирена
На МКС сработала аварийная сирена. Причина кроется в росте уровня кислорода.
Актуальные Новости 29 августа в 09:42
Армия и оружие
США засекли маневры российского военного спутника
Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС 30 августа в 20:42
Происшествия
15 лет назад группа террористов захватила школу в Беслане
Эхо Москвы вчера в 23:24
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко в годовщину его гибели
В Донецке открыли памятник лидеру Донбасса Александру Захарченко. 31 августа 2018 года погиб в результате взрыва в столице ДНР.
Крым 24 вчера в 08:33
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
Lenta.ru вчера в 14:48
Политика
Туск обиделся и решил не ехать в Польшу на годовщину войны
Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что не собирается посещать памятные мероприятия в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Взгляд.ру 30 августа в 23:52
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию
Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились «уничтожить» Польшу
Дуда заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в пакте Молотова-Риббентропа договорились об "уничтожении" Польши, а Красная армия в сентябре 1939 года, якобы будучи главным союзником Германии, вошла в Польшу.
РИА Новости вчера в 21:53
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Единоборства
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт вчера в 04:30
Футбол
«Барселона» потеряла очки в матче с «Осасуной»
Soccer.ru вчера в 12:56
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44