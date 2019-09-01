Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Соответствующие изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу в воскресенье, 1 сентября.

В России изменились правила призыва в армию

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