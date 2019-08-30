Политика
Lenta.ruВ России изменились правила призыва в армию
Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Соответствующие изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу в воскресенье, 1 сентября.
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Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 18:50
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Общество
Google заплатит штраф $200 млн за сбор данных о детях на YouTube
Компания Google добровольно выплатит штраф за незаконный сбор информации о детях на сервисе YouTube, 30 августа сообщило американское издание Politico.
Красная весна 02:55
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до 5, более 20 ранены
По уточненным данным, в результате беспорядочной стрельбы, открытой в американском городе Одессе, погибли пять человек, еще, по меньшей мере, 21 получил ранения.
Вести.Ru 19:40
Происшествия
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
RT на русском 15:03
Общество
Трагедию Беслана вспомнят в Хабаровске
Открытый город вчера в 22:17
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Космос
Последние открытия ученых подтверждают теории о внеземных формах жизни
Новые открытия подтверждают теории о внеземных формах жизни, а также вызывают тревогу у многих экспертов, не знающих, какими окажутся разумные существа из космоса.
OAnews 02:55
Армия и оружие
США засекли маневры российского военного спутника
Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС вчера в 20:42
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Авто
В «АвтоВАЗе» назвали причины отказа от Lada Vesta в кузове «хэтчбек»
Руководство «АвтоВАЗа» пояснило, что послужило причиной отказа от запуска серийного производства модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
Тарантас Ньюс 14:00
Происшествия
На Тверской улице в центре Москвы загорелся автобус
В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.
РБК 14:39
Происшествия
Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии
Российская газета 19:50
Происшествия
При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот
В самолете были пилот и 12-летняя девочка. Ребенок получил ранения, ее осматривают врачи. Причина жесткой посадки пока не установлена.
Коммерсантъ 06:50
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Футбол
«Галатасарай» официально объявил о переговорах по трансферу Фалькао
Начались официальные переговоры с Фалькао и клубом Монако о переходе нападающего в наш клуб, - говорится в сообщении пресс-службы Галатасарая, опубликованном в Twitter турецкого клуба.
Советский спорт 18:01
Экономика
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета 06:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Политика
Путин обсудил с Меркель подготовку к саммиту в «нормандском формате»
По информации официального представителя кабмина Штеффена Зайберта, стороны обсудили вопрос подготовки к саммиту в «нормандском формате», в котором примут участие Германия, Франция, Россия и Украина.
Аргументы и Факты 29 августа в 07:08
Экономика
Родители школьников стали меньше тратить на детскую одежду и больше на книги
Средний чек родителей школьников в магазинах детской одежды в августе снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 2,8 тыс. рублей.
ТАСС 17:09
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 29 августа в 20:16
Политика
Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, заявил он в эфире телеканала TVN24.
РИА Новости вчера в 14:32
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал 29 августа в 09:53
Футбол
Неймар не покинет «ПСЖ» в текущее трансферное окно
Стало известно, какое будущее ждет Неймара в "ПСЖ", передает RMC Sport.
Газета.Ru 19:50
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31