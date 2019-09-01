Политика
РИА НовостиПравила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться. Для этого необходимо подать заявление в приемную комиссию военкомата. Речь идет о поправках в закон "О воинской обязанности и военной службе".
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В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
Российская газета 01:09
Политика
Польша обвинила Россию в небрежении к исторической правде
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ТАСС 07:28
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Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии
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В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
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Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
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Гончаренко не исключил возможность подписания нового игрока до закрытия трансферного окна
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не исключил возможности новых приобретений накануне закрытия трансферного окна.
RT на русском 12:48
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Политика
Зеленский счел диалог с Путиным самым сложным моментом на своем посту
Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что второй разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным стал самым сложным для него.
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Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
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Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.
Аргументы недели 08:03
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
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Елизавета II подшутила над американскими туристами
Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.
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Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта
Как сообщает Record, в воскресенье 33-летний футболист прибыл в Краснодар.
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Названы самые ожидаемые арт-премьеры осеннего сезона
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Накануне в гонке Формулы 2 разбился протеже Renault Антуан Юбер, и после финиша Квята спросили о том, с каким настроением он готовился к Гран При.
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Вода может самостоятельно становиться перекисью водорода
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