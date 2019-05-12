Общество

В России изменились правила получения детских пособийГазета.Ru 02:28

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки". Теперь для получения выплат не нужна даже временная регистрация.
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В Совфеде оценили изменение правил получения детских пособий

RT на русском13:04

Правила получения детских пособий упростили

Газета.Ru07:55

В России изменили правила получения детских пособий

URA.Ruвчера в 23:20

В России упростили правила получения детских пособий

Коммерсантъ05:00

В России изменились правила получения пособий на детей

Известия03:31

В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

РИА Новости05:29

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Российская газетавчера в 21:00
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Транспорт

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Обновлено в 16:29
Общество

Гороскоп на 12 мая 2019

Козерог В самой мирной и спокойной обстановке многих Козерогов одолеет непонятная раздражительность.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество

Названы средние зарплаты рабочих в Германии

Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.
Обновлено в 17:31
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Охота с переменой мест: зенитно-ракетные комплексы С-350 будут колесить по Сибири

Первые системы С-350 «Витязь» получит 24-я мобильная зенитная ракетная бригада (ЗРБр), сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ

"Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 17:40
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Футбол

Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова вышла замуж

Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Луиш Нету: «Заканчиваю свое приключение в „Зените“ на отличной ноте»

Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от чемпионства.
Обновлено в 16:59
Политика

Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Культура

Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате

Обновлено в 15:04
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Автоспорт

Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании

Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Пентагон забраковал новейшие американские броневики Oshkosh

Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh.
Обновлено в 13:37
Политика

На концерт российских звёзд в Луганске пришло более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч зрителей посетили концерт российских звёзд, приуроченный к пятилетию создания Луганской Народной Республики.
Обновлено в 19:23
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Экономика

Молоко убегает из федеральных сетей

Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено в 17:57
Гаджеты

Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM

По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Кино

«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате

Обновлено в 17:15
Музыка

Фестиваль «Рандеву с Россией» в Бельгии собрал 4 тысячи гостей

Культурный фестиваль «Рандеву с Россией», прошедший в Брюсселе, собрал свыше 4 тысяч посетителей, передает 12 мая ТАСС со ссылкой на данные организаторов и полиции.
Обновлено в 15:54
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
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