Общество
В России изменились правила получения детских пособийГазета.Ru 02:28
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки". Теперь для получения выплат не нужна даже временная регистрация.
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Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 16:29
Общество
Гороскоп на 12 мая 2019
Козерог В самой мирной и спокойной обстановке многих Козерогов одолеет непонятная раздражительность.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество
Названы средние зарплаты рабочих в Германии
Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.
Обновлено в 17:31
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Охота с переменой мест: зенитно-ракетные комплексы С-350 будут колесить по Сибири
Первые системы С-350 «Витязь» получит 24-я мобильная зенитная ракетная бригада (ЗРБр), сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ
"Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 17:40
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Футбол
Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»
Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова вышла замуж
Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Луиш Нету: «Заканчиваю свое приключение в „Зените“ на отличной ноте»
Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от чемпионства.
Обновлено в 16:59
Политика
Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным
Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Культура
Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате
Обновлено в 15:04
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Автоспорт
Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Пентагон забраковал новейшие американские броневики Oshkosh
Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh.
Обновлено в 13:37
Политика
На концерт российских звёзд в Луганске пришло более 50 тысяч человек
Более 50 тысяч зрителей посетили концерт российских звёзд, приуроченный к пятилетию создания Луганской Народной Республики.
Обновлено в 19:23
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено в 17:57
Гаджеты
Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM
По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Кино
«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате
Обновлено в 17:15
Музыка
Фестиваль «Рандеву с Россией» в Бельгии собрал 4 тысячи гостей
Культурный фестиваль «Рандеву с Россией», прошедший в Брюсселе, собрал свыше 4 тысяч посетителей, передает 12 мая ТАСС со ссылкой на данные организаторов и полиции.
Обновлено в 15:54