Общество

В России изменились правила получения детских пособийГазета.Ru 02:28

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки". Теперь для получения выплат не нужна даже временная регистрация.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

РБК04:39

В России изменены правила получения детских пособий

RT на русском03:42

В России изменились правила получения детских пособий

Газета.Ru02:28

В России изменились правила получения пособий на детей

Известия03:31

В России изменились правила получения пособий на детей

Говорит Москва04:07

В России изменили правила получения детских пособий

URA.Ruвчера в 23:20

Изменены правила получения детских пособий

Российская газетавчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Наука

Загар: что это такое и насколько он опасен

К сожалению, вопреки мнению о безвредности излучения типа УФ-А, недавние эксперименты на животных показывают небезопасность всех трех УФ-диапазонов (A, B и C). Поэтому ВОЗ рекомендует не использовать устройства для загара в косметических целях, а некоторые американские врачебные ассоциации советуют вместо солнечного загара и соляриев пользоваться кремами для автозагара.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено 10 мая в 11:47
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Произошли взрывы на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:38
Общество

Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов

Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что почти 500 сотрудников избирательных комиссий скончались при подсчете голосов после всеобщих выборов в стране.
Обновлено в 04:04
Футбол

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 04:34
Политика

Стали известны темы переговоров Помпео в России

10 мая стало известно, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Петербурге угнали Lexus за 7,2 млн рублей

Сумму ущерба хозяин машины оценил в 7,2 млн рублей.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»

Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован

Пожар в одноэтажном доме барачного типа в Самаре ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Обновлено в 04:10
Авто

Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире

Обновлено вчера в 12:21
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии

Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Культура

Эмилию Кларк напугала восковая фигура Дейенерис в музее Ирландии

Пользователи соцсетей жёстко раскритиковали восковую фигуру персонажа "Игры престолов" Дейенерис Таргариен.
Обновлено вчера в 13:59
Гаджеты

AMD всё же готовит 16-ядерные процессоры Ryzen 3000 на базе Zen 2

Известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak сообщает, что он обнаружил информацию о инженерном образце 16-ядерного процессора Ryzen 3000.
Обновлено 09 мая в 12:46
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено вчера в 00:31
Общество

Le Figaro (Франция): когда добродетельные феминистки запрещают сказки (Le Figaro)

В книге «Польза от волшебства» Бруно Беттельгейм (Bruno Bettelheim) показал всю пользу воздействия сказок на формирование юных умов: они показывают, с какими сложностями можно столкнуться в жизни, и как можно их преодолеть.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
Обновлено в 04:21
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото

Изучив официальный тизер и свежие шпионские фотографии модели, независимые дизайнеры представили первые рендеры новинки.
Обновлено в 00:38
Транспорт

Названы самые фотогеничные станции метро

Обновлено в 04:24
Энергетика

Мозырский НПЗ приступил к переработке качественной нефти

Белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку качественной нефти, предприятие повышает производственную нагрузку до оптимальной.
Обновлено вчера в 09:05
Единоборства

Боец Фрейре стал чемпионом Bellator в двух весовых категориях

Поединок между чемпионом Bellator в полулёгком весе Патрисио Фрейре и обладателем пояса в лёгкой весовой категории Майклом Чендлером завершился уже в первом раунде.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
Авто

В России автомобиль Bentley переделали в танк

В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

В сети появилось видео аварии на Бухарестской улице

В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:27
Гаджеты

Apple начала производство новых процессоров для iPhone

Обновлено вчера в 23:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное