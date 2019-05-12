Общество

В России изменились правила получения детских пособийГазета.Ru 02:28

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки". Теперь для получения выплат не нужна даже временная регистрация.
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В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

РИА Новости05:29

В России упростили правила получения детских пособий

Коммерсантъ05:00

Родительский комитет поддержал изменение правил получения детских пособий

RT на русском04:57

В России изменились правила получения пособий на детей

Известия03:31

В России изменились правила получения детских пособий

Газета.Ru02:28

В России изменили правила получения детских пособий

URA.Ruвчера в 23:20

Изменены правила получения детских пособий

Российская газетавчера в 21:00
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Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото

Обновлено в 00:38
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео

Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.
Обновлено в 04:19
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Музыка

Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Обновлено в 06:01
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Футбол

«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром

«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Политика

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Обновлено в 04:33
Транспорт

Движение на ТТК в Москве ограничат на три месяца

Движение транспорта на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве ограничат на три месяца.
Обновлено в 03:22
Общество

Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов.
Обновлено вчера в 21:39
Гаджеты

В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах

Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.
Обновлено вчера в 12:48
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Транспорт

Ильинку и прилегающие к ней переулки благоустроят

Обновлено в 03:42
Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Политика

Страны G20 внедрят искусственный интеллект в сельское хозяйство

Министры сельского хозяйства G20 приняли решение внедрить и развить новейшие технологии в отраслях.
Обновлено в 05:11
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Общество

Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Транспорт

Названы самые фотогеничные станции метро

Обновлено в 04:24
Кино

Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:15
Общество

Сицилийский городок предлагает дома за один евро

Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post.
Обновлено в 04:28
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге

Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11
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