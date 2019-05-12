Общество
В России изменились правила получения детских пособийГазета.Ru 02:28
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки". Теперь для получения выплат не нужна даже временная регистрация.
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Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии
Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео
Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.
Обновлено в 04:19
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Музыка
Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Футбол
«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром
«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Политика
Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Обновлено в 04:33
Транспорт
Движение на ТТК в Москве ограничат на три месяца
Движение транспорта на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве ограничат на три месяца.
Обновлено в 03:22
Общество
Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ
Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов.
Обновлено вчера в 21:39
Гаджеты
В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах
Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.
Обновлено вчера в 12:48
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Транспорт
Ильинку и прилегающие к ней переулки благоустроят
Обновлено в 03:42
Футбол
«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками
12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Политика
Страны G20 внедрят искусственный интеллект в сельское хозяйство
Министры сельского хозяйства G20 приняли решение внедрить и развить новейшие технологии в отраслях.
Обновлено в 05:11
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Транспорт
Названы самые фотогеничные станции метро
Обновлено в 04:24
Кино
Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:15
Общество
Сицилийский городок предлагает дома за один евро
Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post.
Обновлено в 04:28
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге
Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11