В России изменились правила получения детских пособийГазета.Ru 02:28

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки". Теперь для получения выплат не нужна даже временная регистрация.

Происшествия Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.

Происшествия Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.

Футбол «Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром «Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.

Политика Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.

Происшествия Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Транспорт Движение на ТТК в Москве ограничат на три месяца Движение транспорта на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве ограничат на три месяца.

Общество Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.

Происшествия Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов.

Гаджеты В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.

Футбол «Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками 12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

Политика Страны G20 внедрят искусственный интеллект в сельское хозяйство Министры сельского хозяйства G20 приняли решение внедрить и развить новейшие технологии в отраслях.

Политика В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.

Общество Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Кино Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов» Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».

Общество Сицилийский городок предлагает дома за один евро Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post.

Кино Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».