Общество
В России изменились правила получения детских пособийГазета.Ru 02:28
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки". Теперь для получения выплат не нужна даже временная регистрация.
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Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Владимир Мамонтов рассказал, сколько продлится повторная экспертиза тела Доренко
Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил о примерных сроках повторной экспертизы тела журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлн
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено 10 мая в 07:28
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
Обновлено в 02:28
Хоккей
Нападающий «Сан-Хосе» Майер признан первой звездой дня в НХЛ
Майер забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в стартовом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (6:3). Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Сан-Хосе".
Обновлено в 01:57
Единоборства
Берчельт защитил титул чемпиона WBC
Обновлено в 01:35
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента
Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
В пресс-центре МВД России рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Музыка
Лазарев хочет удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев задумался о том, чтобы удалить собственные аккаунты во всех социальных сетях после международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 02:03
Единоборства
Пакьяо в июле проведет титульный бой с Турманом
Обновлено в 01:10
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, местами небольшой кратковременный дождь ожидается в Москве днем в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 00:44
Авто
Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов
В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Почему медсестер-анестезистов называют элитой сестринского дела
О трудностях и радостях своей профессии рассказывает коллектив реанимационного блока № 2 Алтайского краевого онкологического диспансера.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Тренер «Сочи» Точилин – о выходе в РПЛ: «Хотим усилить все линии»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поговорил о летней трансферной кампании клуба. Усиления требуют все линии, считает специалист.
Обновлено в 00:31
Политика
В Литве начались президентские выборы
В Литве стартовали президентские выборы.
Обновлено в 02:41
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию
Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.
Обновлено вчера в 18:00
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов, которые будут имитировать людей, животных и насекомых.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского
Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
The Atlantic Council (США): почему нам нельзя забывать об Украине (Atlantic Council)
Именно поэтому модернизация государства во многих странах занимает так много времени — по сути, это образовательный проект.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Терактов в мире станет больше
После террористической атаки на Шри-Ланке, во время которой погибли сотни человек, передышки не будет — эксперты полагают, что в перспективе диверсий исламистов может стать еще больше, а география атак расширится.
Обновлено в 01:16