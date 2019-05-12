Общество

В России изменились правила получения детских пособийГазета.Ru 02:28

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки". Теперь для получения выплат не нужна даже временная регистрация.
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В России изменились правила получения детских пособий

Газета.Ru02:28

Правила получения детских пособий изменились в России

ФАН01:40

Оформить пособия на детей теперь можно в любом городе

Народные новостивчера в 23:59

Для получения детских пособий прописка больше не нужна

АБН00:22

В России изменили правила получения детских пособий

URA.Ruвчера в 23:20

Изменены правила получения детских пособий

Российская газетавчера в 21:00

В России изменили правила получения детских пособий

Газета Кемеровавчера в 23:01
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Владимир Мамонтов рассказал, сколько продлится повторная экспертиза тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил о примерных сроках повторной экспертизы тела журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено 10 мая в 07:28
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
Обновлено в 02:28
Хоккей

Нападающий «Сан-Хосе» Майер признан первой звездой дня в НХЛ

Майер забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в стартовом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (6:3). Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Сан-Хосе".
Обновлено в 01:57
Единоборства

Берчельт защитил титул чемпиона WBC

Обновлено в 01:35
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента

Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

В пресс-центре МВД России рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Музыка

Лазарев хочет удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев задумался о том, чтобы удалить собственные аккаунты во всех социальных сетях после международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 02:03
Единоборства

Пакьяо в июле проведет титульный бой с Турманом

Обновлено в 01:10
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Облачная погода, местами небольшой кратковременный дождь ожидается в Москве днем в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 00:44
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Почему медсестер-анестезистов называют элитой сестринского дела

О трудностях и радостях своей профессии рассказывает коллектив реанимационного блока № 2 Алтайского краевого онкологического диспансера.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Тренер «Сочи» Точилин – о выходе в РПЛ: «Хотим усилить все линии»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поговорил о летней трансферной кампании клуба. Усиления требуют все линии, считает специалист.
Обновлено в 00:31
Общество

Прощание с Сергеем Доренко пройдет сегодня на Троекуровском кладбище

Обновлено в 00:50
Политика

В Литве начались президентские выборы

В Литве стартовали президентские выборы.
Обновлено в 02:41
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию

Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.
Обновлено вчера в 18:00
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов, которые будут имитировать людей, животных и насекомых.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского

Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

The Atlantic Council (США): почему нам нельзя забывать об Украине (Atlantic Council)

Именно поэтому модернизация государства во многих странах занимает так много времени — по сути, это образовательный проект.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Терактов в мире станет больше

После террористической атаки на Шри-Ланке, во время которой погибли сотни человек, передышки не будет — эксперты полагают, что в перспективе диверсий исламистов может стать еще больше, а география атак расширится.
Обновлено в 01:16
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