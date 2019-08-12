В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен. Теперь желающим переоформить недвижимость придется самостоятельно подавать заявку в госорганы.

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

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