Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимостьLenta.ru 03:32

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен. Теперь желающим переоформить недвижимость придется самостоятельно подавать заявку в госорганы.
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