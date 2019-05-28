В России изменились правила медицинского страхованияГазета.Ru 02:46

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения. Новый порядок ОМС закреплен в приказе Минздрава от 17 мая.

Политика Президент Сербии Вучич признал потерю Косово Президент Сербии Александр Вучич призвал страну признать потерю Косово.

Происшествия В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Шоу-бизнес Малышева прокомментировала снимок Валерии с незнакомцем в постели Голова певицы лежит практически на коленях одетого в черное мужчины. Лицо загадочного человека закрывают карты Таро.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Политика Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Шоу-бизнес Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой 31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

Авто Начало продаж Toyota Supra в России назначено на 3 июня Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже 3 июня.

Экономика Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.

Происшествия Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.

Шоу-бизнес Подруга Началовой рассказала, как певица защищала свой дом от сглаза Анна Исаева объясняет, она опубликовала данное фото, дабы показать, что Юлия была обычным человеком, который защищал свой дом от посторонних глаз.

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Экономика Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство» Примадонна поинтересовалась у Лизы, не знает ли она средство, позволяющее вернуться в детство, на что девочка немного подумала, а потом посоветовала маме больше радоваться, чтобы быть похожей на ребёнка.

Политика Путин призвал бороться с «несуразными» проверками бизнеса Глава государства провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности.

Общество Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.

Происшествия Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7 Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Хоккей НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.

Здоровье Российским школьникам захотели добавить новый предмет Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.

Общество Мэр Екатеринбурга Высокинский за год немного разбогател Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в 2018 году заработал 4 506 520,26 рубля.