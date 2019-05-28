Здоровье
В России изменились правила медицинского страхованияГазета.Ru 02:46
В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения. Новый порядок ОМС закреплен в приказе Минздрава от 17 мая.
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Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Президент Сербии Вучич признал потерю Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал страну признать потерю Косово.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Малышева прокомментировала снимок Валерии с незнакомцем в постели
Голова певицы лежит практически на коленях одетого в черное мужчины. Лицо загадочного человека закрывают карты Таро.
Обновлено в 01:50
Экономика
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Авто
Начало продаж Toyota Supra в России назначено на 3 июня
Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже 3 июня.
Обновлено в 01:56
Экономика
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Культура
Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»
Обновлено в 03:16
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок
Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Подруга Началовой рассказала, как певица защищала свой дом от сглаза
Анна Исаева объясняет, она опубликовала данное фото, дабы показать, что Юлия была обычным человеком, который защищал свой дом от посторонних глаз.
Обновлено в 03:43
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 02:40
Экономика
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство»
Примадонна поинтересовалась у Лизы, не знает ли она средство, позволяющее вернуться в детство, на что девочка немного подумала, а потом посоветовала маме больше радоваться, чтобы быть похожей на ребёнка.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин призвал бороться с «несуразными» проверками бизнеса
Глава государства провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
Происшествия
На Урале объявлен в розыск подозреваемый в убийстве девушки
По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Российским школьникам захотели добавить новый предмет
Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.
Обновлено в 02:54
Общество
Мэр Екатеринбурга Высокинский за год немного разбогател
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в 2018 году заработал 4 506 520,26 рубля.
Обновлено в 00:48
Экономика
Новые банкноты в 100 и 200 евро входят в оборот
Новые банкноты номиналом в 100 и 200 евро с дополнительной защитой от подделок и изображением древнегреческой богини Европы входят в оборот 28 мая, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:45
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Обновлено вчера в 20:44